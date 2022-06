No s’esperin veure’n pels carrers de Manresa d’aquí a quatre dies. Com els vehicles voladors de Blade Runner, el cotxe totalment autònom és avui encara ciència-ficció. Així ho va assenyalar Enric Vilamajó, el responsable de tecnologia de la multinacional Ficosa, en un acte celebrat dimarts al Montepio de Manresa organitzat per l’associació Gest!

Una trentena de persones van assistir a una xerrada molt divulgativa sobre l’estat de la qüestió d’un automòbil que ja és, i serà més, connectat, compartit, electrificat i també més autònom. La connectivitat, va dir Vilamajó, és el pilar perquè les altres característiques defineixin l’automoció que ha de venir. Quant a l’electrificació, Vilamajó va recordar que a Noruega el 82% dels vehicles que surten al mercat ja són elèctrics, però això en un país que rega d’ajuts i exempcions l’aposta per l’energia més verda. Segons les dades aportades per l’expert, el 2030 a l’entorn del 30% dels vehicles ja podrien ser elèctrics, sempre que determinats factors n’afavoreixin la floració, com el preu de l’energia, l’evolució macroeconòmica o l’establiment d’una sòlida xarxa de càrrega. «El cotxe elèctric contamina menys, però això depèn del cost i de la font de la generació energètica», va dir Vilamajó, que va indicar que un vehicle elèctric en un país com l’Índia és més contaminant que un vehicle de combustió a Europa. A més, Vilamajó va apuntar que el vehicle elèctric és avui una solució «si pots carregar-lo cada nit: al matí tens autonomia per a 400 quilòmetres». Unes condicions difícils avui de trobar si s’és resident d’un pis sense pàrquing. Així, «el cotxe elèctric és inviable», va assegurar Vilamajó. Quant al vehicle totalment autònom, el ponent es va mostrar molt escèptic respecte de la seva evolució comercial. Hi ha múltiples factors que en dificulten la proliferació: tant tècnics com de tolerància als accidents i de subjectivitat en la conducció. «El veiem en fires i en vídeos de mostra, però està molt lluny de ser una realitat», va assegurar Vilamajó.