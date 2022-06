L’Associació Internacional de Fertilitzants (IFA) ha atorgat a ICL Iberia el seu Green Leaf Award 2022 com a reconeixement a la implantació d’un nou sistema de gestió que ha millorat la salut, la seguretat i les emissions de la seva activitat. Aquest guardó, que es lliura de forma bianual, reconeix el rendiment destacat en seguretat, salut i medi ambient (SHE) en la producció de fertilitzants per part dels membres de l’IFA, una associació amb uns 400 membres a 70 països. . ICL Iberia ha estat seleccionada, d’entre 25 projectes presentats a la categoria de productors de fosfats/potassa. Els experts que han avaluat el projecte d’ICL Iberia en destaquen que «l’aplicació des del lloc de producció demostra d’una manera impressionant com s’ha de gestionar una mineria responsable de fertilitzants; aquest esforç es va reflectir també en els resultats positius dels seus indicadors clau de rendiment».