El nombre de turismes matriculats a Catalunya ha arribat a les 9.295 unitats el maig, un 10,9% menys que el mateix mes del 2021, segons les dades publicades ahir per Anfac. Catalunya s’ha mantingut com la segona comunitat de l’Estat amb més unitats venudes, només per darrere de Madrid, que ha registrat 48.949 vehicles matriculats i un descens del 18,9% en comparació amb l’any anterior. Al conjunt de l’Estat les matriculacions de turismes i tot terrenys han baixat un 10,9% (84.977) respecte del maig del 2021. Ara bé, la patronal ha destacat que les vendes dirigides a particulars i empreses han assolit millors xifres que el mateix període de l’any passat. El maig és, de moment, el que presenta unes millors dades de matriculació.