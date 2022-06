Google ha inaugurat les seves primeres oficines a Barcelona un espai a la plaça de la Universitat en el qual treballaran 40 persones i que està pensat per donar suport a la transformació digital de les empreses i desenvolupar relacions més pròximes i àgils amb elles i amb els socis al territori. En concret, tal com ha especificat la directora de la companyia a Espanya i Portugal, Fuencisla Clemares, aquí es concentraran especialistes en màrqueting digital, consultors de negoci i perfils experts en el núvol de Google. D’aquesta manera, ha afirmat, la companyia es proposa també potenciar l’economia digital catalana i la seva internacionalització.

La internacionalització és precisament un dels atractius de la capital catalana que destaca el vídeo en el qual Google explica els motius per optar per Barcelona:

El vídeo també remarca figures icòniques de la ciutat com Gaudí (no podria ser de cap altra manera), les tapes, el bon clima i altres atractius de la ciutat: per exemple, que es pot anar de la muntanya al mar per un únic carrer. També explica la gravació com Google s’ha marcat com a propòsit impulsar l’ecosistema barceloní de ‘start-ups’.

Aposta de ciutat

Actes promocionals al marge, el desembarcament de Google ha reforçat l’aposta de Barcelona pel desenvolupament tecnològic. El primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assenyalat que aquest moviment converteix en realitat «el somni que té la ciutat de ser líder europeu i mundial en l’àmbit de la tecnologia».

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declarat que la iniciativa de Google demostra «com d’atractives és la ciutat de Barcelona i Catalunya per a empreses punteres al món». «Celebrem que Google faci un pas endavant en aquest posicionament de Barcelona com a capital tecnològica del sud d’Europa», ha afegit el mandatari.

Per a la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es tracta d’un reconeixement de la capacitat d’innovació i emprenedoria que té la ciutat, del seu talent, i del seu «prometedor» futur. «Aquesta oficina encaixa amb el projecte de futur que tenim per a la nostra economia», ha conclòs la ministra.