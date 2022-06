Catalunya concentra el nombre més alt de peticions per rebre la nova convocatòria d’ajuts estatals a projectes d’investigació i recerca per a la indústria manufacturera que es van tancar al mes de maig, segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Del total de 177 empreses que s’han postulat, el 38% provenen del territori català. Així doncs, Catalunya encapçala el rànquing d’iniciatives amb 69, molt més que el segon territori amb més sol·licituds, el País Valencià (23). A tot l’Estat s’han presentat projectes per un import de 270,6 milions d’euros, és a dir, el 184% del pressupost disponible que es finança amb fons europeus. Les iniciatives catalanes han reclamat 107 milions d’euros, el 32,62% del total, segons dades provisionals facilitades pel Ministeri d’Indústria.