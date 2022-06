Un laboratori que produeix ingredients per a la indústria cosmètica a partir de cèl·lules mare de plantes i una marca de roba esportiva que com a matèria primera principal utilitza les ampolles de plàstic o les xarxes de pesca. Vytrus Biotech i Fitplanet són els guanyadors aquest any del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental, un guardó en el qual col·labora EL PERIÓDICO i que pretén destacar negocis de petites i mitjanes empreses o autònoms que promoguin la sostenibilitat. Amb seu a Terrassa i Sant Pere de Ribes, respectivament, les dues empreses demostren, segons va afirmar el director territorial del BBVA a Catalunya, José Ballester, que l’emprenedoria sostenible a Catalunya «és espectacular».

