Els ministres de Seguretat Social, José Luis Escrivá, i de Presidència, Félix Bolaños, van minimitzar aquest divendres les conseqüències de l’error socialista de votació que va portar, aquest dijous, a incorporar en el projecte de llei de plans de pensions d’ocupació la supressió del límit màxim de cotització dels salaris a la Seguretat Social. «Quan un mira com es voten les esmenes, que són un nombre enorme, no hauria de sorprendre’ns que es comentin errors», va dir Escrivá. «El procés de correcció està en marxa a través d’un vot particular, i no tindrà més transcendència», va contestar el ministre als periodistes després de participar en un acte sobre immigració.

En aquest mateix acte, Escrivá no va aconseguir precisar l’abast de l’acord assolit amb Bildu (perquè el grup no votés en contra del projecte de llei) pel qual s’apujaran un 15% les pensions no contributives fins a final d’any. Va explicar que el Govern central està treballant en «la renovació» del decret d’ajudes pels efectes de la guerra a Ucraïna i la pujada dels preus de l’energia i va dir que, de la mateixa manera que s’ha disposat «una aportació addicional» i transitòria del 15% en l’ingrés mínim vital (IMV), «té tot el sentit que una prestació similar per a les persones que ja estan en edat de jubilació, com les pensions no contributives, tingui un tractament semblant. És una cosa que ja teníem al cap i en la qual estem treballant per plasmar-la en aquest reial decret llei».

Caòtica votació

El caos que es va produir dijous en la Comissió de Treball –durant la votació de les esmenes dels grups parlamentaris al projecte de llei que busca promoure els plans d’ocupació en el sector públic, en pimes i per als autònoms– va acabar provocant que el grup socialista votés a favor de cinc esmenes que Unides Podem havia mantingut vives, a pesar que –segons va recordar aquest divendres Escrivá– el pacte entre els dos socis de Govern no incloïa la seva aprovació. Una d’aquestes esmenes establia l’eliminació del límit màxim de cotització dels salaris a la Seguretat Social. Això implicaria que tant l’empresari com el treballador haurien de cotitzar a la Seguretat Social per la totalitat del salari, sense el límit mensual de 4.139,40 euros que existeix en l’actualitat.

Quan es va adonar de l’error de la votació, la portaveu socialista, Mercé Perea, va demanar votar de nou, però el lletrat de la Comissió va dir que no era possible. Perea va anunciar llavors la presentació d’un vot particular per corregir l’error en el ple del Congrés, el 9 de juny. No obstant, aquesta via de correcció no sembla clara. De moment, el termini per a la presentació de vots particulars, que vencia aquest divendres, ha sigut ampliat fins dilluns a les 14 hores, una cosa que per al diputat d’ERC, Jordi Salvador, «és insòlita».

«Fins que no es registri el vot particular i l’acceptin els lletrats, no estem en condicions d’explicar com procedirem», asseguren des d’Unides Podem, on es respira certa alegria per haver aconseguit «colar» aquesta esmena al seu soci de Govern. En el grup morat hi ha la convicció que, per una via o per una altra, ja sigui al Congrés o al Senat, amb el recolzament d’uns o altres grups, el PSOE aconseguirà revertir el seu error i reposar el límit màxim de cotització. «No serà com va passar amb Casero», assumeixen a UP, amb referència a l’error de votació del diputat popular, que, indefectiblement, va permetre l’aprovació de la reforma laboral del Govern central. El que tenen clar és que UP no renegarà de la seva esmena.

Al Congrés o al Senat

«Diàriament hi ha centenars de votacions al Congrés dels Diputats, hi ha hagut algunes equivocacions que han sigut molt conegudes i bé, quan un s’equivoca, s’assumeix; ara segueix la tramitació parlamentària, de tal manera que es podrà corregir al Senat o de tornada al Congrés», va afirmar aquest divendres el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

El caos de la votació de dijous ve donat pel fet que el debat en la Comissió de Treball es va iniciar i anava avançant sense que els diputats tinguessin sobre la taula les esmenes que el grup socialista estava disposat a transaccionar amb els diferents grups. Moltes d’aquestes transaccions no van arribar fins que el ministeri de José Luis Escrivá no hi va donar el vistiplau. El diputat Jordi Salvador (ERC) es va negar a participar en la votació de les esmenes «perquè no sé què estem votant», va dir. Per Salvador, el que ha passat és només un exemple del que segons el seu parer denota la «crisi del sistema»: «Una llei liquidada en una hora, en una hora en comissió!, al dictat del Govern. Votant esmenes transaccionals que no es van poder haver llegit, perquè no les teníem, etc. Una llei amb conseqüències milionàries per al sistema financer, etc. I silenci total». També va expressar la seva queixa pel «guirigall» el portaveu del PP, Tomás Cabezón: «Això és una mala pràctica de com es tramita un projecte de llei que no es pot tornar a repetir».