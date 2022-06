L’atur al territori central torna a nivells del 2019, però és lluny de la baixada nacional

L’atur a la Catalunya central continua registrant una evolució més negativa que la del conjunt català. Mentre les dades fetes públiques ahir del mes de maig reflectien que el nombre de persones sense feina registrades a Catalunya tornava a les dades del maig del 2008, en el cas del territori central el retrocés es limita al juny del 2019, abans de la pandèmia.

Mentre al conjunt català el nombre de persones aturades ha caigut el maig el 4,57% respecte de l’abril, a la Catalunya central la davallada ha estat del 2,96%, la qual cosa deixa l’atur en 24.810 persones. El juny del 2019, la xifra d’aturats a aquest territori era de 24.777. Però en cap cas és una xifra equiparable a la de fa catorze anys, com en el cas català. Així, el Bages va tancar el mes passat amb 9.204 aturats, una xifra pràcticament igual a la de fa tres anys, però molt lluny de la registrada el maig del 2008, quan el nombre de persones registrades a l’atur era de 7.834.

Amb tot, des del novembre passat no es registrava una caiguda intermensual de l’atur a totes les comarques del territori central com ha passat aquest maig. En aquest sentit, destaca la davallada al Solsonès (-6,2%) i a l’Alt Urgell (-6,01%), per sobre de la mitjana nacional.

En termes interanuals, el territori central també evoluciona a un ritme més lent que el conjunt català, ja que el descens de l’atur ha estat, a la Catalunya central, del 22,18%, cinc punts menys que la mitjana nacional. En aquest registre destaca la caiguda de l’atur a la Cerdanya (-34,78%) i a l’Alt Urgell (-33,4%), les úniques comarques del territori amb un comportament millor que la mitjana catalana.

El descens de l’atur registrat a Catalunya el maig ha estat de 16.671 persones, el que deixa la xifra total en 348.027. En termes interanuals, l’atur registrat baixa a Catalunya 133.790 persones (-27,8%). El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat 37.501 persones (+1,05%) de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.599.605 persones afiliades a Catalunya.