El sector immobiliari espanyol ha superat amb nota la crisi pandèmica i passa un moment dolç a Espanya. La demanda de vivendes va tancar el 2021 amb les seves millors dades des de la bombolla del 2008, amb un increment de les operacions de compravenda del 8,3% respecte a abans de la pandèmia i en nivells màxims des d’aquest 2008. Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso, adverteix que aquest ritme és difícil de mantenir i que anirà «perdent intensitat» al llarg del 2022, assentant-se en nivells de 2018-2019.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) apunta que es van portar a terme 468.000 operacions de compravenda, cosa que va suposar un augment del 36% respecte al 2020 i del 8,3% sobre el 2019. Segons les previsions de l’última anàlisi del sector elaborada per CaixaBank Research, les previsions totals de compravenda de l’últim exercici anual se situarien entorn de les 545.000, la xifra més alta des del 2008.

La paralització d’operacions durant el confinament i l’increment de l’estalvi de les famílies explica bona part d’aquesta fortalesa de la demanda de vivenda. Però aquest fenomen ha tingut una influència diversa a Espanya. El mercat immobiliari és molt canviant a cada zona. Al marge de tendències autonòmiques o municipals, l’evolució dels preus i de la demanda canvia en l’entorn de proximitat. Segons l’anàlisi de Donpiso, únicament han sigut tres les comunitats autònomes en què la compravenda no ha aconseguit tornar a nivells anteriors a la pandèmia: el País Basc i els arxipèlags canari i balear, aquests dos últims molt dependents del turisme internacional.

Però la barrera de les 500.000 vivendes venudes a l’any és una barrera difícil de franquejar, és un llindar entorn del qual es mou de manera natural el mercat espanyol. Per Bermúdez la situació de la demanda tendeix a normalitzar-se i les tendències registrades durant l’any del confinament tendeixen a «suavitzar-se». La demanda de vivenda utilitzada tendeix a reactivar-se, especialment a les ciutats, després d’un període de temps en què la demanda d’immobles rurals o de cases s’havia incrementat. El retorn de la inversió estrangera també hi influeix.

Les previsions per al 2022 són favorables per la millora general de la situació econòmica i de l’ocupació. Però també hi influeix que la vivenda reprèn el seu «potencial com a valor refugi davant inversors nacionals i internacionals», opina el subdirector general de Donpiso.

Previsions

L’optimisme preval al sector immobiliari. La firma CBRE preveu que la inversió immobiliària comercial europea afegida augmenti fins un 5% el 2022, cosa que suposarà la consolidació d’activitat als nivells anteriors a la pandèmia. «Es preveu que la demanda continuï sent especialment forta per als actius residencials i logístics, i que l’augment de la demanda dels ocupants i l’escassetat oferta en actius de qualitat impulsin la demanda d’oficines en inversió», opinen a CBRE.

Des d’un punt de vista de la gran inversió immobiliària, la consultora CBRE preveu que les estratègies d’inversió se centrin cada vegada més a diversificar el risc en lloc d’invertir en diferents tipologies d’actius. En el cas de la inversió en oficines, les perspectives són moderadament optimistes a tot Europa, amb un creixement afegit de la contractació del 20-25% en comparació amb el 2021, però amb grans diferències segons les ciutats.

Immobles comercials

Pels experts de CBRE, tot i que l’afluència de públic i les vendes minoristes s’han recuperat el 2021, les vendes a les botigues continuen estant per sota dels nivells prepandèmia. Per això, l’èxit del ‘retail’ es basa en establiments que comptin amb una sòlida estratègia omnicanal, amb més integració de l’experiència ‘online’ i ‘offline’. Segons l’informe de previsió del 2022 de CBRE, «és probable que els volums d’inversió en logística continuïn sent elevats el 2022», ja que són una de les opcions preferides per a les carteres dels inversors.