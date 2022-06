El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als sindicats del metall i ha obligat la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) a aplicar la revisió de les taules salarials en funció de l’IPC del desembre passat, com recull el conveni col·lectiu del sector, en una clàusula que estableix un increment del 4% per a aquest any. L’alt tribunal català va resoldre dimecres que la patronal havia de complir el conveni sectorial, on es detalla que els salaris s’han de revisar a partir de l’IPC.

Els sindicats UGT i CCOO van valorar positivament la sentència i van assegurar que treballen per fer-la efectiva «de manera immediata». De fet, els sindicats es van concentrar a les portes del TJSC el dia 10 de maig, coincidint amb el judici, per denunciar la «inaplicació» del conveni per part de la patronal. Les empreses del metall de la província de Barcelona hauran d’actualitzar les nòmines el 4% i amb caràcter retroactiu des de gener d’enguany, el que beneficiarà uns 200.000 treballadors, segons càlculs sindicals.