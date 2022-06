La santpedorenca Dooet Shoes ha iniciat una campanya de micromecenatge per poder tirar endavant la fabricació del seu segon model de bambes sostenibles i biodegradables, el Flusso. En aquests moments està en la fase de precampanya per recopilar correus electrònics i seguidament començarà la campanya estrictament de crowfounding. El micromecenatge s’impulsa des de Kickstarter, una plataforma de micromecenatge per a projectes creatius amb seu als Estats Units, en la qual es fa una exposició de la idea per tal de mostrar el producte que es pretén impulsar i poder recollir fons suficients per materialitzar la idea.

Dooet Shoes, empresa de calçat artesà, fet amb materials orgànics, reciclats i biodegrables i que vol posar en valor la tradició i l’artesania, es va crear a Santpedor el setembre del 2021 i el primer model que va presentar va ser el Geppetto, que es va posar a la venda a finals de l’any passat.