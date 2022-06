Els canvis de companyia elèctrica han augmentat fins al 50% en els últims dos anys al conjunt de l’Estat espanyol.

Així ho posava de manifest ahir un informe elaborat per la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC), en el qual es detalla que l’objectiu principal del canvi és abaratir la factura de la llum.

En aquest sentit, la CNMC recalca que els resultats coincideixen amb la situació de preus excepcionalment alts dels serveis energètics.

En concret, l’11,1% d’usuaris van canviar de proveïdor de llum el 2021, mentre que el 7,2% ho van fer en el gas. Tot i això, on més moviments hi va haver durant l’últim any va ser en el sector de les telecomunicacions, sobretot en els serveis de banda ampla (13,7%), seguits de la telefonia (12%).