La patronal dels concessionaris d’Espanya, Faconauto, ha demanat a les administracions «certitud» perquè els consumidors de vehicles de combustió – el 98% del total – «puguin utilitzar-los sense cap problema fins a 2050», data en la qual la Comissió Europea ha proposat perquè el parc automobilístic del continent sigui de 0 emissions íntegrament. Així ho va expressar ahir el seu president, Gerardo Pérez, en declaracions a la premsa abans de la ‘Trobada de Concessionaris de Castella i Lleó’ que va organitzar aquesta organització i que va tenir lloc en la seu de la CEOE a Valladolid.

Pérez va traslladar un panorama molt complicat per al sector, que representa el 10,5% del PIB i el 10% de l’ocupació a Espanya, amb una caiguda de la matriculació de l’11% al conjunt de l’Estat. Un context en el qual els temps pressionen, per la qual cosa Pérez va subratllar la necessitat de «aplicar la sensatesa», ja que el limiti de 2050 suposaria que Espanya hauria de canviar els seus 26 milions de vehicles de combustió «des d’avui» per poder canviar el seu parc mòbil en 28 anys. «Fent un compte ràpid, caldria vendre un milió de cotxes elèctrics des d’avui per a poder canviar tot el parc que hi ha a Espanya i n’estem venent 22.000», va advertir.

En aquest sentit, va criticar que mentre la part empresarial «fa més números i veu la realitat e les coses», en la part política «es posen objectius que en alguns casos són impossibles de complir». Pérez, a més, va carregar contra els atacs al sector de l’automoció per les emissions «quan el 80% no les generen els automòbils» i va destacar la seva importància per a Espanya, segon productor europeu de cotxes, per la qual cosa va insistir que «es reestudiïn els terminis perquè siguin més raonables».

En opinió de Faconauto, el sector d’automòbil enfronta tres reptes: l’impacte de la crisi dels microxips, una reducció de la demanda pel context econòmic després de la pandèmia i l’actual guerra d’Ucraïna i els dubtes per les polítiques de descarbonització que desmobilitzen molts compradors.

Entre aquests dubtes també hi ha els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que per al president de la patronal dels concessionaris resulten insuficients i afecta a usuaris i professionals per igual. «A Espanya necessitem 350.000 punts de recàrrega i avui n’hi ha 19.000» va puntualitzar Gerardo Pérez.

Reclamacióde carregadorsmés ràpids

«No podem abocar el conductor a comprar un cotxe que ha de recarregar a casa seva, especialment, quan 16 milions de cotxes dormen al carrer», va dir Pérez, que va assenyalar les administracions públiques perquè s’aposti per carregadors de 150 quilowatts –el temps de recàrrega oscil·la entre els 8 i 10 minuts– en lloc dels de 22 quilowatts, que triguen 5 hores i que «en el futur quedaran obsolets».