Teatre amb segell navarclí per sensibilitzar dels riscos laborals

«Sovint, la formació a les empreses no desperta l’interès necessari per contribuir a l’aprenentatge del que es vol transmetre. Aprenem quan estem motivats». Amb aquest argument, el navarclí Toni Soldevila ha desenvolupat un mètode formatiu de prevenció de riscos laborals. La proposta de Soldevila Play Training consisteix a presentar una obra de teatre amb un guió que recull les característiques de l’empresa perquè els assistents a la formació en prevenció de riscos laborals (PRL) s’hi impliquin, i es treballa amb tècniques d’escenificació, exercicis i dinàmiques. «Són formacions impactants», afirma Soldevila, fundador i CEO de l’empresa, per a qui calia renovar els mètodes d’aprenentatge de les formacions i que es va inspirar en la feina d’empreses de Barcelona que treballen amb rol play, en què es representa una situació o cas concret de la vida real.

Les empreses estan obligades a impartir formació de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i la protecció dels treballadors; també, a informar-los dels perills que comporta la feina i, consegüentment, a formar-los per evitar-los. Per donar compliment a aquest objectiu, Soldevila va crear el 2017 la seva empresa amb la voluntat de promoure la importància de la seguretat i la salut en el treball. I l’eina principal del seu mètode és l’escenificació en la sensibilització de la seguretat.

Actor professional, ha participat en obres de teatre, l’última el gener del 2020, Feliç Diwali; en sèries televisives, Nit i dia, El Crac, Com si fos ahir, entre d’altres, i ha fet uns quants anuncis, com d’Almax, Bo de debò i una campanya del Servei Català de Trànsit. Durant vint-un anys va treballar a Pirelli, que va tancar el 2009, feina que els darrers anys va compaginar amb els estudis d’interpretació a l’escola de Nancy Tuñon i posteriorment a Eòlia, que va ampliar amb cursos de doblatge i de direcció de teatre. També va ser responsable de medi ambient dins el grup Health, Safety and Environment i responsable de training industrial, en què va obtenir experiència a impartir formacions a treballadors i formar futurs formadors. Explica que «ofereixo a les empreses que han de fer formació als treballadors la possibilitat de fer-la amb una teatralització. Faig cursos sobre parlar en públic, de lideratge, de treball cooperatiu... Com a actor, puc aportar les eines comunicatives del teatre». Afirma que fa servir «un llenguatge diferent per explicar el temari i faig fusió de les dues coses» i això «comporta molta feina de preparació per entrar en profunditat en les característiques específiques de cada empresa».

Tot aquest bagatge l’ha portat a oferir teatralitzacions en empreses tan diverses com Aigües de Manresa, Funderia Condals, Euromandem i al Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), entre d’altres. I ha fet tota mena de papers, d’operari, de pacient, de metge, de visitador mèdic...

En el cas d’Aigües de Manresa la teatralització es va adreçar als operaris de xarxa i va consistir en «la representació de l’arribada d’un operari nou, i amb aquest pretext el seu responsable va exposant les situacions de risc que poden sorgir durant la feina, torçades de peu, picades de vespa...» i en què també «vam introduir les mesures de seguretat arran de la pandèmia; amb tocs d’humor i gags tipus clown es comunica millor», explica Soldevila.

A Funderia Condals, en què es treballa a altes temperatures pels forns, les mesures són molt específiques. «Aquí vam fer una formació diferent i divertida, parlem de mascaretes, de pols, d’EPI..., en què es dona la formació reglada i com a premi la mateixa formació, en què sorgeixen anècdotes que omplen moltíssin», assegura Soldevila, que prepara a fons els guions perquè, «si puc posar un granet de sorra per evitar un accident, és molt satisfactori».

Arran de l’esclat de la covid, molts projectes es van posposar o anul·lar. Ara Soldevila afirma que «he aconseguit superar la pandèmia i tornar a reeixir».