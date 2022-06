El nombre de projectes visats als Col·legis Professionals de les especialitats tècniques és un bon paràmetre per valorar l’activitat econòmica i industrial. Segons les dades recollides pels 49 Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials d’Espanya a través del COGITI (Consell General de la Enginyeria Tècnica d’Espanya), els projectes visats el 2021 van recuperar els nivells previs a la pandèmia. Els graduats i graduades en Enginyeria de la branca industrial i Enginyeres i Enginyers Tècnics Industrials van realitzar més de 220.000 projectes el 2021, 12.600 d’ells elaborats per tècniques i tècnics de la Catalunya Central i visats al CETIM. Els projectes abasten totes les àrees productives, la qual cosa suposa més del 80% del total dels projectes visats efectuats en l’àmbit industrial a Espanya, fet que demostra que aquest és un ofici que, tot i les dificultats, es mostra ben actiu. Cal destacar que els projectes realitzats en l’àmbit de les energies renovables es van duplicar respecte de l’any 2020 (10.061 projectes visats el 2021 enfront dels 5.176 del 2020) i que en l’actual any 2022 aquesta activitat es veurà incrementada notablement per la forta recuperació en el sector de la energia i renovables. Si comparem l’evolució de les dades de visats dels 3 últims anys, el 2019 els Col·legis d’Enginyers Tècnics van visar a Espanya 221.710 projectes, que van decaure fins als 189.470 a l’any 2020 a causa de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus, provocant un descens en l’activitat econòmica i productiva a conseqüència principalment dels forts confinaments duts a terme al llarg de tot aquest any. L’any 2021 va millorar de manera considerable la situació, i en tractar-se d’un sector fonamental en l’economia, l’àmbit en el qual exerceixen el seu treball aquests professionals, es va experimentar una forta recuperació ja que els projectes visats van aconseguir xifres molt similars a les de 2019. Per blocs d’activitat, el segon àmbit més destacat en el nombre de projectes visats el 2021 va ser el de naus i instal·lacions industrials, amb un total de 24.920. Aquest sector inclou la realització de treballs en indústries de la fusta, agroalimentàries, automoció, químiques, tèxtil, petrolíferes, elèctrica, electrònica o gas, així com en les instal·lacions de naus industrials i altres infraestructures. Un altre àmbit important en el qual el nombre de projectes visats s’ha recuperat és de la seguretat, relacionada amb els incendis, emergències i el medi ambient, en part degut probablement a les exigències de les mateixes companyies d’assegurances. L’any 2021 es van visar un total de 22.980 projectes d’aquest àmbit, que s’havien reduït a 17.441 el 2020, i que gairebé aconsegueix els 23.060 de 2019. El president del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, ressalta «l’enorme vitalitat de la professió d’Enginyer Tècnic Industrial, valorant de manera positiva l’evolució dels treballs visats, que no deixen de ser un fidel reflex de la conjuntura econòmica i social, destacant al seu torn, la forta evolució en l’àmbit energètic i renovable, però amb una certa preocupació per les dades en el sector industrial manufacturer, que considera claus per a la recuperació». I és que al darrere de serveis tan essencials com l’electricitat, l’aigua, el gas, l’enllumenat públic, la calefacció, l’aire condicionat, el medi ambient, la logística de cadenes de subministrament, transport o distribució de béns, i la seguretat, entre d’altres, està el treball d’un graduat en Enginyeria de la branca Industrial o d’un Enginyer Tècnic Industrial. Aquests professionals apliquen els seus coneixements tècnics per a concebre, dissenyar i implementar nous processos, productes i sistemes que fan més fàcil la vida quotidiana. Les atribucions professionals, genèriques en l’àmbit industrial, que els transfereix la formació generalista corresponent a l’Ordre CIN 351/2009, que fixa els requisits perquè determinades titulacions donin accés a la professió d’Enginyer Tècnic Industrial, els permeten desenvolupar el seu treball en multitud d’àmbits, i d’aquí també la seva alta ocupabilitat, degut principalment als seus amplis coneixements tècnics i a la seva gran polivalència. Els tipus de treballs que poden desenvolupar aquests enginyers es recullen, a més, en la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics. No ens cansarem de fer esment de la sort que tenim a Manresa de ser ciutat universitària, tant per la presència de la FUB, de la seu de la UOC i de la UPC Manresa. Respecte a la UPC Manresa, que és la universitat que nodreix la Catalunya Central d’enginyeres i enginyers, s’ha fet un gran esforç en els darrers anys per consolidar especialitats com les TIC i l’automoció que han resultat ser un gran èxit si ens atenim al nombre de persones matriculades. En aquest sentit només ens queda una espina clavada i és la pèrdua fa uns cinc anys del grau en Electricitat per manca de matriculats o per manca de la seva difusió, això no ho tinc gaire clar. El que sí que tinc clar és que la manca d’enginyers i enginyeres amb l’especialitat d’electricitat és cada cop més urgent. El món que envolta les energies renovables és 100 % elèctric i no hi ha prou tècnics especialitzats. El CETIM ha reiniciat converses amb la direcció de la UPC Manresa per tal de reprendre el camí de l’electricitat, que mai s’hauria d’haver perdut. Caldrà un gran esforç i la conjunció d’interessos (administració, UPC, empreses, agents socials...), però de ben segur que valdrà la pena, i encara més si tenim en el punt de mira l’il·lusionant projecte de la Fabrica Nova.