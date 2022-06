L’alça dels preus aquest 2022 ha evidenciat un dels axiomes típics en el sector de la distribució: que tot i que augmentin els preus sempre s’ha de menjar. La consultora Kantar ha divulgat aquest dimarts un estudi en el qual constata que el consum està actualment més marcat pel final de la crisi sanitària que per l’alça dels preus. La idea és que els espanyols continuen consumint al supermercat malgrat que pugen els preus, només que les grans cadenes de supermercats estan aprofitant per elevar les vendes dels seus propis productes (la marca blanca) davant els de les primeres marques: «S’observa un desenvolupament de la marca de la distribució empès per l’increment d’oferta dels detallistes, no per la demanda dels consumidors», afirmen els experts de Kantar. És a dir, «davant la pujada de preus, els espanyols no opten per comprar menys aliments i begudes, sinó que redueixen abans la seva despesa en altres productes i serveis», conclou Kantar.

L’estratègia de les cadenes de supermercats ha sigut clara: controlar la percepció del preu de la cistella per part dels consumidors «compensant l’increment de preus amb l’alça de la quota al carretó de comprar de la marca blanca o productes de preus més baixos». El director general executiu de Kantar, divisió Worldpanel, Jorge Folch, ha assenyalat que, amb la reversió de la pandèmia, es podia esperar una normalització del sector del gran consum, si bé ha indicat que l’inici de l’any ha estat marcat pel repunt de la inflació, la guerra d’Ucraïna, la crisi de transport o la recuperació del fora de la llar. En aquest context, el que més es percep és la pèrdua de confiança dels consumidors, que tendeixen a retallar despeses sumptuàries. Els experts estan especialment atents a veure fins quant es recupera la freqüència de consum. «Tot i que 9 de cada 10 persones ja hem tornat a consumir fora de casa, la recuperació màxima vindrà amb el ‘heavy consumer’ i amb l’augment de la freqüència de consum, que encara és un 23% menys», explica Cristina García Fuente, experta en consum fora de la llar de Kantar. César Valencoso, expert de Kantar, considera que l’evolució dels preus és el factor més preocupant a curt termini i es deu al final de la crisi sanitària i a les polítiques monetàries implementades, agreujades amb la guerra i la vaga de transportistes. Valencoso ha indicat que la inflació no afecta igual tots els sectors: en el cas de productes de gran consum, es va situar en un 4,9% entre el gener i l’abril d’aquest any –sense frescos peribles–, de manera que, segons indica, és alta, però més suau que la inflació general, que es va acostar al 10%. Les anàlisis de la consultora confirmen que la inflació i la demanda no estan correlacionades, ja que es tracta de productes de necessitat bàsica. Malgrat que només un 35% dels consumidors busquen activament ajustar la seva despesa, l’alarma social i l’increment d’oferta de productes d’un preu més baix poden fer que es comprin productes de categories més barates, a través de la marca blanca o de distribuïdor, fet que provoca el que es denomina efecte ‘downtrading’. Segons la consultora, aquest efecte encara no és gaire pronunciat, però podria arribar a ser-ho en un futur pròxim. La marca blanca ja té més d’un 40% de quota de mercat.