Els negociadors dels dos colegisladors de la Unió Europea, Consell Europeu i Parlament Europeu, van aconseguir tancar la matinada d’ahir un acord polític provisional sobre una nova directiva que busca promoure «salaris mínims adequats» per assegurar condicions de vida dignes per a tots els treballadors, independentment del país de la UE on visquin.

La nova normativa, una de les promeses que Ursula von der Leyen va fer per a arribar a la presidència de la Comissió Europea i que va incloure en el seu discurs sobre l’estat de la unió en 2020, no fixa una quantia mínima comuna ni obligarà els governs a introduir salaris mínims interprofessionals, però sí que estableix mecanismes per revisar els sous i reduir les desigualtats. Una vegada aprovada -i transposada a la legislació nacional- s’aplicarà a tots els treballadors europeus amb contracte o relació de treball, encara que als països on el salari mínim es protegeix a través de convenis col·lectius no estaran obligats a introduir-lo ni a modificar la seva legislació.

Actualment 21 dels 27 estats membres compten amb salaris mínims per llei, que oscil·len entre els 332 euros mensuals de Bulgària i els 2.202 euros de Luxemburg. No obstant això, en sis països -Dinamarca, Itàlia, Xipre, Àustria, Finlàndia i Suècia-, la protecció del salari mínim es garanteix per mitjà de la negociació col·lectiva, un sistema que la Comissió Europea considera clau per a impulsar salaris més alts i millorar la protecció dels treballadors.

L’acord aconseguit per Parlament i Consell, després de vuit rondes negociadores que van arrencar el gener, estableix que els països hauran d’enfortir la negociació col·lectiva sectorial i interprofessional. Els estats membres en els quals menys del 80% dels treballadors estiguin protegits per un conveni col·lectiu hauran d’establir plans d’acció per augmentar progressivament aquesta cobertura.