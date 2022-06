La Comissió Europea ha aprovat formalment l'excepció ibèrica, una mesura que permetrà limitar el preu del gas el mercat majorista i així reduir la factura de la llum a les llars d'Espanya i Portugal. En un comunicat publicat aquest dimecres, Brussel·les ha informat que aquesta proposta situarà el límit del preu del gas en una mitjana de 48,8 euros per MWh fins al maig del 2023, data fins a la qual estarà vigent la mesura.

Segons ha detallat la Comissió Europea, les ajudes arribaran en forma de subvencions directes a les elèctriques. Segons la vicepresidenta executiva de la Comissió, Margrethe Vestager, la mesura alleugerirà la càrrega financera de les famílies i "preservarà la integritat del mercat únic".

El govern espanyol activarà la limitació del preu del gas dilluns de la setmana vinent. La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha explicat aquest dimecres a la tarda que ja ha signat el decret que permetrà posar en marxa l'anomenada excepció ibèrica. Ribera ha admès que el sí europeu ha arribat "una mica més tard del previst", però ha celebrat que, finalment, es podrà posar en marxa un mecanisme "que oferirà protecció als consumidors en un any molt turbulent". Segons els càlculs de l'executiu espanyol, el topall al preu del gas amb el qual s'elabora electricitat permetrà rebaixar el rebut de la llum entre un 15 i un 20%.

Durant els sis primers mesos d'aplicació, el límit del preu del gas serà de 40 euros per MWh. A partir del setè mes –desembre de 2022- el límit s'incrementarà mensualment en cinc euros al mes, fent que el límit arribi als 70 euros per MWh el maig de 2023.

Segons els càlculs de la Comissió Europea, la mesura es traduirà en ajudes per un total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 milions seran per a l'Estat i 2.100 per a Portugal. Tal com ha detallat l'executiu comunitari, el pla es finançarà a través de les denominades "rendes de congestió" –les rendes obtingudes pel gestor de la xarxa de transport espanyol a través dels intercanvis d'electricitat entre França i Espanya- i d'una quota imposada als compradors que es beneficiïn d'aquesta mesura.