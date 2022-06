La Catalunya central ja ha rebut 14,3 milions d’euros dels Next Generation

Administracions, organismes, empreses i particulars de la Catalunya Central han rebut fins ara 14,3 milions d’euros dels fons Next Generation, 11,6 milions dels quals procedeixen de convocatòries de la Generalitat i de l’Estat i 2,7 milions de concessions directes de l’Estat. Així ho va explicar ahir la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, Matilde Villarroya, durant l’acte «Fons Next Generation: reptes i oportunitats», que va tenir lloc al Palau Firal i que va aplegar una quinzena de persones, entre alcaldes del Bages i el Solsonès i representants d’institucions del territori, com la UPC, la FUB i la Cambra de Manresa.

Villarroya va convidar el territori a presentar projectes per aprofitar aquest allau de milions europeus. «Necessitem que Catalunya absorbeixi el màxim de fons possibles, i això depèn d’empreses, administracions i associacions. Si alguna cosa sabem els catalans és competir. Per això encoratgem tots els agents que puguin optar-hi que ho facin. Nosaltres els donem les eines per fer-ho», va dir Villarroya. Entre les eines figuren la pàgina web fonseuropeus.gencat.cat, que pretén facilitar l’adscripció a les convocatòries, i el servei d’atenció que ofereixen tant Acció com la secretaria, entre d’altres organismes de la Generalitat.

Entre els projectes de la Catalunya central que ja han rebut ajuts europeus per a les convocatòries publicades per la Generalitat destaquen els que han beneficiat 29 ajuntaments, que han rebut ajuts per a l’adquisició de llibres per a biblioteques, i els 234 particulars i 5 ajuntaments que s’han beneficiat d’1,2 milions d'euros de la convocatòria Moves III del programa d’incentius a la mobilitat elèctrica.

On més s'han repartit els diners?

A més, l’Ajuntament de Manresa ha rebut 2,7 milions d’euros pel Camí Ignasià i 2,5 milions més del programa de plans de sostenibilitat turística com una concessió directa estatal. Altres organismes i entitats que han rebut ajuts de les convocatòries estatals durant el 2021 han estat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (200.000 euros), l’IES Lacetània (100.000 euros), les empreses Catuav (400.000), Enginypro4 (200.000) i Picvisa Machine Vision Systems (400.000) i el Consell Comarcal del Berguedà (2,5 milions també per a la sostenibilitat turística de les destinacions).

Durant el 2022, de convocatòries estatals han estat beneficiats l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona, Adeffa (200.000 euros), les empreses Showee Smart Wellness (200.000), Opportunities Ground (200.000) i Flock Technologies (300.000), i l’Ajuntament de Manresa (300.000 euros del paquet de transformació digital i modernització de les entitats locals, i 2,4 milions dels ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà). En total, a l’Ajuntament de Manresa ja li han estat assignats 7,9 milions d’euros dels Next Generation, segons les dades presentades ahir per Villarroya.

L’assignació de fons a les comarques de la Catalunya central ha estat, el 2021, de 9,4 milions d’euros, 2,7 milions dels quals procedeixen de les concessions directes, i que suposen el 2,2% del total adjudicat a Catalunya; i la resta, de les convocatòries estatals, i que suposen el 2,3% del que gestiona Catalunya en aquest apartat. Per al 2022 hi ha 3,6 milions per al territori central, l’1,4% del total assignat a Catalunya de les convocatòries estatals.

Segons va explicar Villarroya, el Govern, mitjançant els seus diversos departaments, ha publicat fins al 31 de maig 32 convocatòries i concessions dels Next Generation, que mobilitzaran un total de 429,6 milions d’euros. Són actuacions provinents de l’anomenat Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que representen el 27,8% dels 1.545,3 milions que ja han estat ingressats a la Generalitat dels 2.141,15 assignats fins al moment a Catalunya.