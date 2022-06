Foment del Treball celebrarà eleccions el juliol. Així ho ha comunicat la patronal, qui ha assegurat que l’actual president, Josep Sánchez Llibre, es tornarà a presentar. Tal com estableix el reglament de Foment del Treball, el president proposarà la convocatòria d’eleccions en una reunió de la Junta, que se celebrarà el pròxim dilluns 13 de juny. És aleshores quan la convocatòria s’oficialitzarà. De moment es desconeix la data dels comicis, si bé tot apunta que se celebraran durant el juliol –en un principi havien de ser al setembre-. Segons ha pogut saber l’ACN, la proposta de Sánchez Llibre és avançar les eleccions per la complexa conjuntura econòmica i la necessitat de l’empresariat de comptar amb un full de ruta per encarar-la.