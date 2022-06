Els seients programats per les aerolínies per a volar a Espanya entre el juny i l’agost superen els 32,4 milions, la qual cosa representa una recuperació del 94% en comparació amb el mateix període de 2019, abans de la pandèmia, segons les últimes dades recopilades per Turespaña.

El nombre total de seients previstos en vols internacionals per a aquest trimestre supera els 32,4 milions enfront dels 21,3 milions de seients en vols realitzats que es van registrar durant el mateix trimestre de 2021, és a dir, es registra un creixement del +52,4%. En canvi, comparats amb els 34,6 milions que es van registrar en el mateix trimestre de 2019, la caiguda és del -6,3%, segons dades de Turespaña. «Després d’una Setmana Santa excepcional, encarem la temporada d’estiu amb bones perspectives, acostant-nos cada vegada més a la normalitat prepandèmia. Espanya s’està confirmant com un dels destins mundials més desitjats aquest estiu, la qual cosa demostra la bona salut del segment vacacional, pel qual està apostant amb fermesa el Govern amb inversions milionàries en els nostres destins de sol i platja, que aconsegueixen els 160 milions d’euros només entre 2020 i 2021», va afirmar la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. Diversos mercats emissors de turistes cap a Espanya registren ja xifres superiors a les de prepandèmia. Mèxic està un 17,3% per sobre dels números de 2019, Àustria un 7,1%; Noruega, un 6,9% i Dinamarca, un 6,2%.També registren variacions positives en comparació amb fa tres anys Polònia (+2,3%), així com França, Països Baixos i Portugal, que creixen un 1,8% en comparació amb 2019. En l’extrem oposat se situa República Txeca, que mostra una caiguda del -26,2%, seguida de Finlàndia (-23,8%) i Suècia (-19,9%) . Les capacitats programades des de dos mercats principals per a Espanya com són el Regne Unit i Alemanya mostren ja un nivell de recuperació del 92,2% i del 91,5% respectivament.