Com és sabut, moltes subvencions –siguin estatals, autonòmiques o locals– exigeixen per a la seva concessió que l’empresa beneficiària de l’ajuda ostenti la condició de petita o mitjana empresa (pime).

La normativa europea defineix com a pime aquella empresa que dona feina a menys de 250 persones, que té un volum de negoci anual no superior a 50 milions d’euros i un balanç general anual no superior a 43 milions d’euros. Dins d’aquesta categoria general de pime, i en funció de certs llindars, la companyia pot considerar-se mitjana empresa, petita empresa o microempresa.

Quan una pime sigui beneficiària d’una subvenció per la seva condició de tal, no ha de perdre la categoria de pime durant tot el temps de vigència de la subvenció. Altrament, podria considerar-se que l’empresa ha falsejat les condicions per les quals va obtenir l’ajuda o n’ha ocultat d’altres que haurien impedit que l’obtingués. I això comportaria el risc d’haver de reintegrar l’ajuda.

El Tribunal Suprem ha validat que l’incompliment d’una condició subjectiva del beneficiari d’una subvenció –com és el tipus d’empresa– es consideri incompliment d’un requisit essencial per a la seva obtenció i, en conseqüència, comporti el reintegrament de la subvenció.

Així, la pèrdua de la categoria de pime per part d’una empresa beneficiària d’una subvenció que precisament hi havia optat per ostentar tal condició serà causa de reintegrament –total o parcial– de l’ajuda. Davant aquest escenari resulta transcendent analitzar l’efecte que pot tenir, en termes regulatoris, l’entrada d’un fons o d’una empresa inversora en el capital d’una pime beneficiària d’una subvenció.

En funció de la relació que l’empresa beneficiària tingui amb aquest fons d’inversió o aquesta altra empresa, els llindars de referència assenyalats per ostentar la condició de pime (efectius, volum de negocis anual, balanç general) s’hauran de calcular d’una manera determinada.

La relació entre l’empresa beneficiària de la subvenció i el fons o l’empresa inversora que entra en el capital d’aquella pot ser d’empresa ‘autònoma’, d’empresa ‘associada’ o d’empresa ‘vinculada’. I aquesta distinció és important.

La pime serà considerada ‘autònoma’ si el fons o l’empresa inversora té una participació inferior al 25% en el capital o en els seus drets de vot. Serà ‘associada’ si el fons o la tercera empresa té una participació de més del 25% fins al 50% en el capital o drets de vot. I serà ‘vinculada’ si el fons o la tercera empresa té una participació superior al 50% en el capital o en els drets de vot, pot nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o pot exercir una influència dominant en l’empresa o un control exclusiu sobre la majoria dels drets de vot.

A l’escenari d’empresa ‘autònoma’, l’entrada d’un fons o empresa inversora en el capital de la pime beneficiària de la subvenció no implicaria la pèrdua de la condició de pime, per tant, no hi hauria risc objectiu ni de reintegrament ni de pèrdua de la subvenció. Tanmateix, als escenaris d’empresa ‘associada’ i ‘vinculada’, sí que existiria a priori aquest risc de reintegrament, i resultaria indispensable en aquests casos assegurar-se que la beneficiària no perd la seva condició de pime.

Malgrat l’anterior, cert tipus d’inversors –com els de capital risc o els ‘business angels’ amb inversions inferiors a 1,25 milions d’euros, les universitats, els centres d’investigació, els inversors institucionals (inclosos els fons de desenvolupament regional) o les petites autoritats locals– podran portar a terme inversions que no excedeixin del 50% en el capital o en els drets de vot de la pime beneficiària sense risc de perdre l’ajuda obtinguda.

Arribats a una situació en la qual s’hagi de reintegrar la subvenció, el procediment de reintegrament determinaria si aquesta devolució ha de ser total o parcial i establiria els corresponents interessos de demora. Això, en funció de les circumstàncies, podria fins i tot suposar l’obertura d’un expedient sancionador per falsejament de les condicions de concessió de la subvenció. I aquest expedient podria comportar la imposició de sancions tant pecuniàries com no pecuniàries (per exemple, la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o la prohibició de contractar amb el sector públic).

És, per tant, crucial analitzar en cada cas les implicacions que la inversió en una pime pot suposar en relació amb les subvencions percebudes per tal de minimitzar el risc de la seva revocació i reintegrament.