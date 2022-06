Exclusivitat, excel·lència, digitalització i sostenibilitat. Ens hem de quedar amb aquests quatre conceptes clau per entendre les exigències del nou turista que ha sorgit després de la pandèmia. La presa de consciència que les nostres accions tenen una repercussió sobre el planeta, s'ha convertit en la clau de com el sector hoteler i en especial el sector hoteler de luxe s'adapta per respondre a aquests nous requisits dels seus clients.

“Els hostes de luxe dediquen un pressupost sis vegades més gran que el dels viatgers habituals a viatjar i ho fan el doble. Aquest fet permet als hotels centrats en aquest nínxol destinar des del principi grans inversions a fer que els allotjaments de luxe siguin els més sostenibles, s'integrin completament a l'entorn i generin una connexió real amb la natura”, apunta Jordi Badia Llorens, CEO d’Emin Capital.

Parlem d'uns clients que volen viatjar més i que estan disposats a invertir un pressupost més gran, augmentant-lo fins i tot, si es tracta d'allotjaments sostenibles. Això es desprèn d'un estudi realitzat per Expedia Group i Wakefield Research que indica que el 81% de la població vol gaudir d'almenys unes vacances durant els propers sis mesos, un 54% preveu gastar més en viatges i un 59% està disposat a pagar més perquè el viatge sigui sostenible. De fet, les reserves de paquets prèmium en hotels s'han disparat un 88% en comparació amb l'any previ a la pandèmia, segons apunta Weekendesk. Una xifra que suposa un indicatiu que els clients prioritzen l'exclusivitat de l'oferta hotelera davant del preu.

Una oportunitat per al sector ‘hospitality’ de luxe

En un context en què els turistes demanen més que mai viatges personalitzats, sostenibles i exclusius, el sector viu un moment àlgid. Així ho apunta l'Associació Espanyola del turisme de luxe que pronostica un creixement del 26% aquest any en comparació amb el 2021. Per respondre a aquesta demanda, el sector ja s'ha mobilitzat per oferir allotjaments fets a mida per a les noves exigències dels seus clients.

Jordi Badia Llorens, CEO d'Emin Capital, apunta que “la nostra estratègia d'inversió se sustenta en la construcció d'aliances a llarg termini. L'èxit dels nostres projectes és forjar aliances amb socis com Four Seasons, l'experiència del qual en el sector ‘hospitality’ de luxe, garanteix que oferim als clients l'exclusivitat i serveis prèmium que busquen, preservant l'herència local”.

Són hotels que permeten viure experiències autèntiques i exclusives que siguin representatives de la cultura local, que contribueixin a enriquir la comunitat que es visita. Allotjaments enfocats al benestar general, que ofereixen amplis espais destinats a l'oci que permeten al turista trencar amb la rutina i trobar moments de relaxació i que, a més, implementen mesures que garanteixen la sostenibilitat i la integració amb l'entorn.

Precisament Espanya passa per un moment d'or per atraure aquest nínxol de turistes que busquen l'exclusivitat i les experiències prèmium. La seva àmplia oferta de destins, des de platja fins a muntanya, motiven el turista a visitar el nostre país per la seva gastronomia, patrimoni cultural o institucions artístiques. Les Illes Balears són una de les opcions preferides pels viatgers.

Emin Capital impulsa el secret més ben guardat de Mallorca

Four Seasons, la cadena canadenca d'hotels de luxe i Emin Capital, un fons d'inversió de capital privat especialitzat en el sector ‘hospitality’ de luxe, treballen per situar Mallorca en el mapa del turisme més exclusiu. Per això, el nou Formentor, que obrirà les portes la primavera del 2024, es convertirà en el segon destí a Espanya de la cadena hotelera de luxe.

"A Emin Capital basem les nostres operacions en ferms criteris de sostenibilitat, en la nostra aposta per integrar els nostres nous projectes a l'herència cultural i a contribuir a generar riquesa local", apunta Jordi Badia Llorens, CEO d'Emin Capital.

Referència històrica del turisme de luxe a les Illes Balears, el nou hotel Formentor, comptarà amb una estructura nova per poder adequar-lo a tots els estàndards i requeriments de seguretat i sostenibilitat mediambiental actuals. El projecte de reforma que serà liderat per Estudio Lamela Arquitectos i en el qual també col·labora SCT Estudio de Arquitectura preveu emfatitzar l'essència de l'hotel, que preservarà la seva imatge arquitectònica.

Un nou espai, que preserva la seva essència, en un enclavament idíl·lic i emblemàtic de Mallorca, Formentor, i que millorarà les seves instal·lacions per oferir noves experiències als visitants com una reconceptualització de l'oferta gastronòmica, instal·lacions de ‘spa’, Kid's Club, gimnàs i espai de Meetings&Events. El nombre d'habitacions es reduirà a 110, amb l'objectiu de fer-les més àmplies i amb vista al mar.

El nou hotel Formentor, com a enclavament natural, comptarà també amb la seva pròpia vinya, a més d'un hort ecològic que abastirà els restaurants de l'establiment.