El preu de l’habitatge ha tornat a créixer durant el primer trimestre de l’any a Catalunya i s’ha situat, de nou, en el nivell més alt des del 2009, segons les dades que va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’Índex de Preus de l’Habitatge (IPV, per les seves sigles en castellà) ha pujat un 7,7% i ha mantingut la tendència alcista de l’últim trimestre del 2021, quan va créixer un 6,1% i es va situar per primer cop en xifres rècord des del 2009. Per tipus d’habitatge, l’increment del cost dels pisos nous s’ha disparat un 8,9% en termes interanuals, mentre que els de segona mà s’han enfilat fins al 7,5%. En el conjunt de l’Estat, l’índex ha augmentat més de dos punts respecte de l’últim trimestre i s’ha situat en el 8,5%. Es tracta del registre més elevat des del tercer trimestre del 2007. Per tipus, els preus de l’obra nova han pujat fins al 10,1%, mentre que els de segona mà ho han fet un 8,2%, la taxa més elevada des del segon trimestre del 2007.