L’OCDE ha revisat a la baixa les previsions econòmiques per a Espanya tenint en compte l’impacte de la guerra a Ucraïna, i calcula que enguany creixerà un 4,1% enfront del 5,5% que havia estimat el desembre, mentre la inflació mitjana es dispararà al 8,1% enfront del 3% de 2021.

En el seu informe semestral de Perspectives Econòmiques publicat ahir, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) anticipa un creixement de només un 2,2% el 2023 amb una inflació que es mantindrà relativament elevada encara que menys forta, amb un 4,8% de mitjana. Es mostra més pessimista que el Govern, que espera una progressió del producte interior brut (PIB) del 4,3% enguany i del 3,5% el que ve. També veu les coses pitjor pel que fa a la inflació que la CE, que a mitjan maig projectava un índex de preus al consum mitjà el 2022 del 6,3% a Espanya i de l’1,8% el 2023. La correcció a la baixa de les previsions de creixement des de l’anterior informe de l’OCDE de l’1 de desembre és general per a gairebé tots els membres i particularment fort als països d’Europa continental, que estan entre els més afectats per la invasió d’Ucraïna.

Aquesta correcció, de 1,47 punts percentuals per a Espanya, és encara més elevada per a França (1,83), Itàlia (2,09) i sobretot Alemanya (2,19). Per sota es queden els Estats Units (1,28) o el Regne Unit (1,10).

Al final, l’augment del 4,1% del PIB espanyol en 2022 que estimen els autors de l’estudi serà netament superior al dels altres grans països desenvolupats com són els Estats Units (2,5%), el Regne Unit (3,6%), Itàlia (2,5%), França (2,4%) o Alemanya (1,9%). L’únic que està per damunt és Austràlia (4,2%). Aquestes xifres, que comparativament poden semblar bones, cal relativitzar-les perquè Espanya és un dels països més retardats en la recuperació de l’activitat econòmica que tenia a la fi de 2019, abans que comencés el xoc del coronavirus. L’OCDE considera que l’alta inflació i la incertesa reduiran la despesa de les famílies i que els colls d’ampolla en l’aprovisionament de semiconductors també limitaran la inversió privada i les exportacions.