Empresaris i experts del sector analitzaran la capacitat exportadora de la indústria local i del conjunt de Catalunya, quina és la seva capacitat productiva i quins són els avantatges de la internacionalització per no dependre només del mercat intern en una jornada que se celebrarà el proper dia 22 de juny a la sala petita del teatre Kursaal organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, el grup editorial d’aquest diari. La jornada intentarà també posar damunt la taula quins són els elements claus a l’hora de prendre la decisió d’internacionalitzar l’empresa, una mesura clau per garantir la salut de la indústria local i de la seva economia en general.

La jornada començarà a les 10 del matí amb unes paraules de benvinguda a càrrec del conseller delegat de Regió7, Jordi Molet. A continuació, intervindrà la delegada de l’agència governamental Acció a la Catalunya Central, Laura Sobrevias, que centrarà els aspectes clau de la jornada.

El moment central del programa tindrà lloc a partir de les 10.20h, quan s’iniciarà una taula rodona, que moderarà el director de Regió7, Marc Marcè, i que tindrà de convidats Elena Aguilar, directora de Negoci Internacional de Banc Sabadell; Albert Giralt, CEO de la bagenca Avinent, amb una àmplia trajectòria exportadora; Ramon Mandaña, conseller delegat del grup Oliva Torras, també amb una nodrida presència als mercats exteriors; i Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. El tema de la taula rodona serà «L’exportació és una de les claus de la recuperació econòmica?Oportunitats i generació d’alternatives estratègiques ». La cloenda de la jornada la protagonitzarà, una hora més tard, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Durant la jornada s’intentarà respodre a qüestions com quins són els contextos comercials idonis en l’actualitat; quins són els sectors que han experimentat un creixement exportador i quins, en canvi, han retrocedit en aquest aspecte; per què és important incrementar les exportacions per a una comarca i per al conjunt del país; o per què l’exportació és considerada per tots els experts com una de les claus de la recuperació econòmica.

A més, també s’intentaran donar claus per a les empreses que vulguin emprendre la internacionalització, com ara quines són les oportunitats per a petits productors i quins són els nous canals de venda; quins són els reptes a què s’enfronten les empreses exportadores, quines són les dificultats que tenen, i quina és la transcendència de la internacionalització per obrir-se a nous mercats; i amb quins ajuts poden trobar a les administracions.