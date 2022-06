L’afició dels manresans als vehicles de dues rodes és coneguda per tothom. No és casualitat que el Bages hagi estat bressol de grans pilots —alguns dels quals fins i tot campions del món—, i això es nota en la manera de moure’s dels seus ciutadans. Però a Manresa i la seva comarca pateixen, com a totes les ciutats europees, les conseqüències del trànsit. Embussos, pol·lució i sorolls s’han convertit en elements habituals del paisatge urbà, i la capital del Bages no n’és cap excepció.

La solució a tots aquests problemes ja existeix, i s’anomena mobilitat elèctrica sobre dues rodes. Les motos elèctriques de Silence eliminen els problemes tant del trànsit com de l’aparcament, representant una forma sostenible, econòmica i divertida de moure’s.

Com són les motocicletes elèctriques Silence?

Totes les motos Silence, dissenyades i fabricades a Espanya —concretament a Catalunya—, tenen una bateria extraïble amb un sistema de tipus «trolley» que permet transportar- les amb total comoditat. A més, des del nostre telèfon mòbil podrem controlar aspectes com la posada en marxa, l’obertura remota del seient, l’estat de bateria, etc. Només ens caldrà un simple endoll domèstic per recarregar-la a casa o a la feina a un preu molt econòmic. I és que un cicle complet té un preu d’aproximadament 1 euro, oferint una autonomia homologada de 133 km.

La velocitat està limitada a 95 km/h, però en ser una moto elèctrica destaca la seva acceleració, molt superior a la d’una 125 cc i equiparable a la d’una moto de 300 cc. A més, un altre avantatge és que els models de Silence es poden conduir amb el carnet de cotxe tipus B, de manera que no és necessari disposar del permís de moto.

Silence té dos models al seu catàleg. En primer lloc hi trobem la Silence S01, associada a les versions Basic, Standard i Plus. Aquesta darrera és la versió prèmium amb les millors prestacions i equipament de la seva categoria. D’altra banda també està disponible la Silence S02, amb idèntiques prestacions i autonomia però a un preu més econòmic i amb una versió «ciclomotor» que no necessita carnet específic de moto.

ENTREVISTA

Josep Estany: CEO DE SILENCE MANRESA

«Silence fa motos totalment connectades»

Silence Manresa forma part de Car Store Grup, una unió empresarial familiar dedicada al món de l’automoció. Els seus orígens es troben a Autobages SA, concessionari oficial Ford a Manresa des de l’any 1977 i que representa des d’aleshores la marca Ford per tota la Catalunya Central. El mes de novembre de l’any 2001 va néixer Car Store Bages SL, concessionari oficial Subaru, SsangYong i DFSK a Manresa, així com Car Store Osona SL, concessionari oficial Mazda, SsangYong i DFSK a Vic. Tot plegat conforma el grup Car Store. Al capdavant d’aquest grup es troba Josep Estany, que ara aprofita la seva experiència en el sector per a donar-nos les claus de la mobilitat del futur a la comarca.

Per què una marca com Silence?

Per molts motius, però un d’ells és que és una marca catalana. Són motos dissenyades i fabricades aquí a Barcelona. Som un país de motoristes i això es nota. Però no només són temes emocionals, ja que la qüestió de la connectivitat també va influir en la decisió. Silence fabrica motos totalment connectades que ens permeten fer-ho pràcticament tot des del mòbil: des de saber l’estat de la bateria fins a posarla en marxa o activar l’alarma o la localització.

Com t’imagines la mobilitat del futur?

Els problemes que genera el trànsit els patim tots, no només les grans ciutats. Gràcies a la mobilitat elèctrica la solució ja està disponible. En una ciutat com Manresa et pots moure amb total autonomia i llibertat amb una Silence. Sense contaminar, sense fer soroll i essent respectuós amb el medi ambient i amb la resta de ciutadans. A més, cal tenir present que en pocs anys només es podran fabricar vehicles zero emissions i els vehicles de combustió no podran circular, de manera que ens hem d’adaptar com més aviat millor.