Treballadors de la planta de Denso de Sant Fruitós de Bages van tallar ahir al matí l’eix Transversal com a protesta per «discrepàncies i manca de transparència en la paga de beneficis». Mentre ahir al vespre encara no es tenien dades del seguiment de la vaga en el torn de nit, segons UGT, el 70% dels treballadors de producció van secundar la convocatòria en els torns del matí i la tarda, mentre que CCOO el va situar en el 60%. Per la seva banda, l’empresa va xifrar en el 30% del total de la plantilla el seguiment de la jornada de vaga.

Segons el secretari general d’Indústria d’UGT a la Catalunya Central, Leo Clares, «l’empresa manté posicions molt allunyades» i es mantenen «les discrepàncies respecte de la transparència en la paga de beneficis». La CGT va destacar en el seu compte de Twitter que «els vaguistes de Denso aturen la producció i tallen l’eix Transversal, en protesta per incompliment d’acords de l’empresa i increments salarials». Per la seva banda, Josep Rueda, secretari d’indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, lamentava que tot i haver donat suport a la reivindicació hagin experimentat diferències amb altres sindicats. «Se’ns ha deixat de banda i s’han carregat la unitat d’acció, de manera que es debilita el conflicte». Rueda també considerava que la convocatòria d’ahir hauria «d’haver estat avalada per una votació dels treballadors en una reivindicació que és positiva», com ho van ser les aturades parcials de 2 hores per torn que el comitè de vaga va convocar per als dies 25 i 27 de maig i 1 de juny. El comitè d’empresa de Denso, amb una plantilla de més de 1.000 treballadors, està integrat pels sindicats CCOO, UGT, USOC, CGT i Grup Independent. La planta santfruitosenca de Denso està especialitzada en la fabricació de productes electrònics per a fabricants europeus de vehicles.