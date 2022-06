El preu dels combustibles ha arribat a màxims històrics. Aquesta setmana el preu de la gasolina ha tornat a batre un nou rècord i ha assolit els 2,048 euros per litre, segons dades de més d'11.400 estacions de l'Estat. De la mateixa manera, el gasoil se situaria en els 1,916 euros el litre, el que suposa un augment del 3,4% respecte a l'últim registre. Tot i les ajudes del Govern, posar benzina s'ha convertit gairebé en una activitat de luxe. Els preus han tornat a pujar i omplir el dipòsit és una pràctica gairebé impossible a moltes llars.

Amb els preus de la benzina i el dièsel pels núvols, qualsevol truc per estalviar a l'hora de proveir és benvingut. Per això avui t'expliquem una sèrie de consells que et poden ajudar a estalviar fins a 10 euros cada cop que omplis el dipòsit.

La principal clau és conèixer els preus de les benzineres abans d'anar a proveir. Per això podem acudir a la pàgina del geoportal del Ministeri i introduint la localitat, ens mostra el llistat complet de benzineres i la informació que necessitem sobre cadascuna. Només amb aquest gest pots estalviar una important quantitat, ja que la diferència entre l'estació de servei més cara i la més barata pot ser de fins a 12 euros.

On és més barat omplir el dipòsit avui a Manresa? Només dues estacions de servei manresanes venen avui el litre de gasolina a menys de dos euros. Es tracta de la gasolinera Bonarea del polígon dels Dolors, on el litre d'aquest carburant costa 1,793 euros i a 1,999 euros a l'Esclatoil de la carretera de Vic. La Galp, ubicada al carrer dels Dolors, és la tercera benzinera on avui és més barat omplir el dipòsit. El litre de gasolina surt a 1,999 euros i el gasoil per 1,889 euros.

Altres trucs per estalviar en el proveïment de gasolina

El preu del combustible varia diàriament per la llei de l'oferta i la demanda, per això és rellevant que tinguis en compte el dia que ompliràs el dipòsit. El millor dia per posar gasolina és dilluns, ja que els preus són més baixos. A mesura que avança la setmana augmenten fins a assolir el màxim dissabte.

Evita carregar molt el cotxe. Viatjar amb el cotxe ple de maletes fa que pesi més i, per tant, haurà de fer un esforç més gran a l'hora de circular. Si col·loquem un portaequipatge al sostre hem de saber que la despesa pot augmentar fins a un 40%.

La major part del temps hem de fer servir les marxes llargues i mantenir una velocitat constant sempre que sigui possible. Un dels consells més rellevants és frenar amb el motor, sense necessitat de trepitjar el pedal.