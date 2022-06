Bankinter reforça el seu suport als projectes empresarials espanyols perquè avancin més ràpid en el programa Next Generation EU. Per aquesta raó, ha renovat el servei sobre fons europeus amb una bateria de solucions financeres específiques.

L'objectiu és que les empreses puguin agilitzar les iniciatives dins aquest marc d'ajuts aprovat per la Comissió Europea. Amb aquesta finalitat, podran accedir als préstecs Next Generation EU, que ofereixen un finançament útil, ja que dona suport a la part de la inversió que no està coberta pels ajuts europeus. És habitual que la subvenció no arribi al 100% de l’import necessari per posar en marxa un projecte.

Per salvar aquesta bretxa, les empreses podran accedir a diferents opcions tant en terminis de devolució com en modalitats d’amortització.

D'altra banda, per a aquells casos en què les ajudes europees estiguin condicionades a la posada en marxa del projecte empresarial específic, Bankinter ofereix com a solució la bestreta de la subvenció, que pot cobrir fins al 100% de l'ajuda aconseguida per les empreses. El banc ja oferia aquesta possibilitat.

A tot això s’hi sumen els Avals Next Generation EU, que permeten una tramitació més ràpida dels projectes. Les empreses tenen disponibles tant avals nacionals com internacionals, i aquest és un requisit perquè puguin rebre el desemborsament de l'ajuda concedida. En aquest sentit, aquelles empreses que ja comptin amb línia d'avals oberta al banc poden fer el tràmit de forma més àgil i totalment en línia.

La informació d'aquests productes es pot trobar en l'apartat específic de fons europeus de la web de Bankinter: Finançament Empreses | NGEU | Bankinter Empreses.

El servei de suport i assessorament que va llançar el banc fa gairebé un any ja beneficia 1.800 companyies, un 67% més que fa quatre mesos

Una aposta essencial amb un servei d’assessorament

Bankinter promou des del principi el suport a les empreses espanyoles per tal que puguin beneficiar-se de les ajudes europees, que suposaran un factor de contribució indubtable en l'avenç de l'economia espanyola.

L'aposta del banc pel programa Next Generation EU ja es va concretar fa gairebé un any amb el llançament d'un servei d'assessorament i de suport a les empreses dissenyat per a aquest programa.

Si al gener el nombre de companyies que es beneficiaven del servei arribava a les 1.076 ara, tres mesos després, aquesta xifra ha crescut un 67%, ja que ara són 1.800 empreses les que fan ús d'aquest servei específic.

Per al servei d'assessorament, el banc va signar un acord amb FI Group, consultora especialitzada en gestió de fons europeus i primera per volum (36,3%) i acceptació (97,2%) d'informes motivats per a deduccions fiscals per R+D+i, segons dades del Ministeri de Ciència i Innovació. Així mateix, una de cada deu operacions que va finançar el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) el 2020 va ser gestionada per FI Group que, a més, té un 90% de taxa d'èxit en la gestió d'ajuts sol·licitats per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). FI Group compta amb 38 oficines a nivell internacional i 1.500 empleats.

Aquest servei de Bankinter és gratuït per a empreses clients fins que rebin els ajuts i els facilita els tràmits necessaris a més de donar-los suport en l'estructuració i redacció dels projectes, assistència tècnica i presentació de les sol·licituds a les finestretes públiques corresponents. Així mateix, els pot proporcionar una auditoria dirigida a la verificació i justificació econòmica del finançament obtingut, entre altres avantatges.

Un total de 34 acords amb associacions empresarials

També cal assenyalar que Bankinter ja ha signat un total de 34 acords amb associacions empresarials de tota mena de sectors per posar a disposició dels seus associats tant l'accés al seu servei d'assessorament integral sobre fons europeus, com el seu suport financer, a través d'aquesta bateria de solucions ‘Netx Gen EU’.