La Delegació del Col·legi d’Arquitectes Tècnics a Manresa ja està gestionant les ajudes europees per a la rehabilitació energètica, que s’inclouen dins els fons Next Generation. Tres dels programes de subvenció previstos per aquests fons estan específicament adreçats a propietaris d’habitatges i comunitats de veïns. Les obres de rehabilitació a la millora energètica dels edificis, a més, estan sotmeses a beneficis fiscals, segons recorda el col·legi.

Els ajuts poden cobrir el 100% de les despeses d’un tècnic per realitzar el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació energètica necessari per aconseguir l’estalvi requerit. Una altra subvenció cobreix el cost de les obres de rehabilitació que aconsegueixin una reducció del consum d’energia primària no renovable de l’edifici del 30% o més. Si la reducció és del 30%, se subvencionen el 40% dels costos d’actuació. Si la reducció és superior, el percentatge de l’ajuda augmenta i pot arribar fins al 80%. Finalment, s’hi inclou l’anomenat programa «habitatges», que pot arribar a cobrir el 40% del cost de rehabilitació energètica d’una residència habitual, sempre que aquest sigui igual o superior a 1.000 euros, amb un límit de 3.000 euros per habitatge. Catalunya ha rebut un total de 480 milions d’euros dels fons europeus per a la rehabilitació energètica i es planteja com a objectiu la millora de 65.000 habitatges en tres anys. Els ajuts es concediran entre aquest 2022 i el 2023.