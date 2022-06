El fabricant barceloní de motos elèctriques Silence va inaugurar dimecres al vespre un nou punt de venda a Manresa, en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde Marc Aloy i de la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, entre d’altres assistents. El fabricant amplia així una xarxa de concessionaris que ja arriba al centenar d’establiments.

El nou concessionari, ubicat al número 1 de la plaça Prat de la Riba, disposa de 210 metres quadrats i s’hi poden trobar els models actuals que comercialitza la marca catalana, com la Silence S01 -líder de vendes en el seu segment a Europa-, la S01+ i les dues variants de la S02. Silence arriba la capital del Bages gràcies a Car Store Grup.

Durant l’acte de presentació del nou concessionari, l’alcalde de la ciutat Marc Aloy va considerar Silence com un actor clau en la mobilitat del futur. «M’imagino el futur on, amb dues estacions de ferrocarril més, estaríem connectats amb la resta del territori d’una forma similar a un metro i amb els ciutadans desplaçant-se amb vehicles com les motos elèctriques de Silence, que a més a més d’estar fabricades a Barcelona, ​​no fan soroll i no contaminen». En paraules del CEO de Car Store Grup, Josep Estany: «Hem triat Silence, entre d’altres motius, perquè les seves motos es dissenyen i es fabriquen a Barcelona. També hi ha influït que Silence fabrica motos totalment connectades que ens permeten fer-ho pràcticament tot des del mòbil». Silence va ser fundada el 2012 per Carlos Sotelo, actual CEO. Acciona és actualment l’accionista de referència de la companyia.