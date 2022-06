La tranquil·litat matutina del barri de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) s’ha vist alterada aquest divendres per Ona, una pionera robot autònoma de repartiment de mercaderies que s’ha passejat pels carrers de la zona generant interès i sorpresa en els veïns.

En el marc d’una prova pilot europea, Esplugues ha acollit l’única demostració del dispositiu en un entorn urbà d’Espanya. «Això no és ciència-ficció. El que presentem avui és el que viurem a les nostres ciutats en pocs anys», ha afirmat la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha encapçalat l’estrena de la robot Ona.

Prop de dues-centes persones entre autoritats, participants en el projecte i veïns curiosos s’han congregat en la presentació de la robot per veure el seu passeig inaugural, un recorregut de dos-cents metres per anar a buscar un paquet, en el qual hi havia una petita rèplica 3D de l’Ona, i tornar per entregar-lo a la ministra.

L’acte també ha comptat amb la participació de l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, i el catedràtic de robòtica de la UPC, Alberto Sanfeliu, entre altres.

De gairebé dos metres de llarg i un d’ample, la robot, que té una autonomia d’unes vuit hores, té sis rodes que li permeten arribar a 20 quilòmetres per hora i desplaçar-se per zones de vianants, carreteres i camins, però també pujar esglaons de fins a 20 centímetres.

Amb cinc sensors incorporats

Després de marcar-li els punts de repartiment, el robot planifica automàticament el seu recorregut i circula de forma autònoma amb seguretat gràcies als cinc sensors incorporats, que li permeten «veure» si hi ha persones al seu voltant i esquivar els obstacles que es pugui trobar.

«A veure si me n’emporto un a casa», ha fet broma des d’un banc l’Aurora, una jubilada que, amb el carretó de comprar, mirava atentament la presentació i fantasiejava que un d’aquests novíssims robots l’ajudessin a transportar els productes del supermercat per les pendents del barri.

Però l’ocurrència d’aquesta àvia tampoc és tan lluny de la realitat: «Aquests robots en el futur seran personals i es podran tenir a casa per acompanyar o per a tasques assistencials», ha afirmat el catedràtic Alberto Sanfeliu.

Tot i que Ona encara està en fase de desenvolupament inicial i li falta preparar-se contra el vandalisme que podrien patir els dispositius autònoms, Sanfeliu ha assegurat que, d’aquí uns anys, aquests robots seran un element «quotidià» de les ciutats.

Esplugues, primera parada europea

Després de la seva demostració a Esplugues, l’Ona viatjarà a Hamburg (Alemanya) i Debrecen (Hongria), on es portaran a terme noves proves d’aquest projecte europeu, anomenat LogiSmile, liderat per Carnet, el ‘hub’ d’investigació i innovació en mobilitat urbana creat per la UPC, Volskwagen Group Research i SEAT i cofinançat per l’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia de la Unió Europea.

L’objectiu del projecte és demostrar l’eficàcia d’aquests robots autònoms de repartiment de mercaderies, ja que permeten reduir costos, emissions contaminants i congestió del trànsit, així com solucionar les dificultats d’aparcament a la ciutat, garantint un repartiment d’última milla flexible, ràpid i còmode.

Sobre el nom de la robot, inicialment batejada simplementADD, sigles d’Autonomous Delivery Device (dispositiu d’entrega autònom), la responsable executiva de Carnet, Laia Pagès, ha explicat: «S’anomena Ona perquè és una robot femenina i és mediterrània, perquè ha sigut dissenyada, fabricada i ara pilotada en una ciutat mediterrània, i es dedica a anar i tornar, per això ens vam inspirar en l’onada del Mediterrani, que va i ve».

Després de la demostració de l’acte oficial, l’Ona ha continuat passejant autònomament durant tot el matí pels carrers de Can Vidalet. Un cop comprovat que la tecnologia està a punt per fer realitat aquests dispositius, ara fa falta que les ciutats i la ciutadania hi estiguin preparades.

«Estic convençuda que la ciutadania està preparada. Durant la pandèmia ens hem adonat de la importància de les solucions tecnològiques», ha afirmat l’alcaldessa d’Esplugues, que ha remarcat la importància de la prova desenvolupada al municipi per ajudar les ciutats a adaptar-se a aquests robots que, segons ha pronosticat, seran un veí més en un futur no gaire llunyà.

