La demanda d’aprenents és recurrent a la indústria i al sector serveis de Catalunya. Per cobrir les places que oferten (que, en realitat, demanden amb urgència) les empreses del país, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa aquest any el programa FPO (O, d’Ocupacional) dual, que permet que a les comarques del Bages, Anoia, Berguedà i Moianès s’estiguin formant 142 joves en 67 empreses locals i, a més, cobrant un sou que subvenciona el mateix SOC, que ahir va organitzar una jornada a Manresa per donar a conèixer l’experiència i presentar les línies mestres de la nova convocatòria, que s’obrirà a finals de mes.

En la trobada, que va acollir la UPC, hi van participar empreses, centres formadors, institucions i administracions, que van poder conèixer de primera mà com està funcionant fins ara aquest nou programa, rebut elogiosament per tots els agents participants.

L’FPO dual, depenent del departament de Treball, forma joves en situació d’atur sense qualificació o amb un nivell formatiu baix, mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d’un contracte de formació i aprenentatge. El programa permet atorgar certificats professionals que són convalidables per passar, més tard, a un cicle formatiu. El SOC acredita els centres formadors (en el cas d’aquest territori, centres com la Joviat, Ampans, la Fundació Lacetània, l’Ajuntmaent d’Igualada, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i l’Ajuntament d’Igualada) perquè ofereixin cursos de totes les famílies professionals.

La primera convocatòria va sortir el passat desembre. El SOC ha destinat un total de 2,8 milions a aquestes comarques per subvencionar els cursos i els contractes de formació en alternança dels joves participants, que fan el 75% de feina a les empreses i el 25% del temps, formació als centres. Els joves reben un sou de 950 euros per dotze pagues. Per a les empreses, la promoció des del Govern de la figura de l’aprenent i, a més, de manera subvencionada suposa un gran benefici, segons destacaven ahir diverses empreses. «Estem desesperades per trobar operaris», asseguraven.

Per a la segona convocatòria del programa, s’incrementa la dotació general, de 17 a 25 milions d’euros, i es modifica el percentatge de formació i feina, que serà del 65% a l’empresa i el 35% al centre formador. Això suposarà un sou d’uns 880 euros mensuals.

Durant la jornada, en què van explicar les seves experiències empreses com Buff, SUD Energies Renovables, Inoxforma i Casa Mas, i centres com Joviat, Ampans o el Consorci del Moianès, el director del SOC, Juan José Torres, va recordar que la FP «ha passat de ser una alternativa a un itinerari educatiu principal» i va insistir en els avantatges de la Formació Professional: «encaixa el món laboral amb el món educatiu, i el model dual acabat per tancar el cercle», va dir Torres. Per a les empreses, aquest programa «és un identificador de talent», que permet, a més, que l’aprenent «aporti valor del que aprèn al centre formador», segons Torres.