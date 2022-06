El Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, ha destinat 1.567.160 euros a ajuts per fomentar l’autoocupació de joves a la Catalunya central.

S’han beneficiat de la subvenció per iniciar l’activitat com a treballadors per compte propi un total de 116 joves de la regió central. Quant al repartiment per comarques, a l’Anoia l’import total de les ajudes ha estat de 256.690 euros i els beneficiaris 19; al Bages, de 959.210 euros i 71; al Berguedà, de 216.160 i 16, i al Moianès, de 136.100 euros i 10. Al conjunt de Catalunya la xifra de les ajudes és de 18.346.580 euros, de les quals s’han beneficiat 1.358 joves, que suposa un increment del 83% respecte al pressupost inicial. La convocatòria preveia destinar 10 milions d’euros, però finalment s’ha ampliat el pressupost per concedir la subvenció de 13.510 euros a tots els joves que l’havien sol·licitat i complien els requisits.

L’objectiu de la convocatòria d’ajuts, finançada amb fons REACT-EU, és fomentar l’autoocupació dels joves entre 18 i 29 anys perquè es donin d’alta i es mantinguin com a autònoms com a mínim un any de manera ininterrompuda. Amb aquesta mesura es garanteix un ingrés mínim al treballador per compte propi a l’inici de la seva activitat econòmica.