El mecanisme ideat per Espanya i Portugal d’acord amb la Unió Europea per posar un límit al preu del gas natural que s’utilitza per generar electricitat busca en primera instància rebaixar el preu de la factura de la llum dels consumidors. Però també reduir la inflació, que va tancar maig en el 8,9%, i s’ha convertit en un gran monstre a l’habitació després del començament de la guerra d’Ucraïna. Aquest límit permetrà rebaixar la inflació en 0,5 punts percentuals aquest any, segons el Banc d’Espanya; mentre que des del Govern apunten a entre «vuit dècimes o un punt», segons va indicar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, aquesta setmana en declaracions a Onda Cero.

En les projeccions macroeconòmiques, el Banc d'Espanya parteix d'un preu del gas entre juny del 2022 i maig del 2023 d'entre 70 i 80 euros per megawatt hora (MWh), un nivell de generació amb gas (cicles combinats i carbó) «igual» al de l'any previ, el volum de generació afectat per la demanda (això és, els consumidors) és del 46% i s'incrementa en 4,9 punts percentuals cada mes i una diferència de preus amb França igual a la quantia unitària del mecanisme (que permeti recaptar 300 milions d'euros). Així, calcula que el mecanisme ibèric reduirà un 30% el preu majorista de l'electricitat i un 17% el preu de la factura regulada (PVPC). Tenint en compte que l'electricitat pesa al voltant d'un 4% a la cistella de l'índex harmonitzat de preus al consum (IAPC), el mecanisme restaria aproximadament 0,5 punts percentuals a la taxa d'inflació mitjana del 2022. Mentre que, respecte a l'impacte sobre la inflació el 2023, preveu que el seu efecte sigui «lleugerament positiu», d'entorn de 0,1 punts percentuals perquè «l'impacte de la mesura serà cada vegada menor durant la primera meitat del 2023» –a partir de desembre el preu límit de 40 euros MWh s'incrementa mensualment en 5 euros MWh fins al maig– i perquè «en la segona meitat del 2023 els preus de l'electricitat es compararan, gràcies a la mesura implementada, amb nivells de preus més reduïts en el mateix període del 2022». El 2023 l'efecte del límit sobre la inflació serà «lleugerament positiu» perquè l'impacte de la mesura serà menor en el primer semestre i en el segon el preu de la llum serà més gran al del 2022 Si bé, el banc afegeix altres possibilitats d'evolució de preus, generació amb gas, volum afectat pel límit i vendes a França que podrien fer variar la influència del mecanisme ibèric sobre la inflació mitjana. Així, si els preus del gas són més elevats (en línia amb el mercat de referència per a Europa, el TTF holandès) l'impacte assoliria els -0,7 punts percentuals el 2022. Si el diferencial de preus entre Espanya i França fos més gran al que es preveu, els ingressos podrien ascendir a 2.000 milions d'euros, la qual cosa reduiria la càrrega per als consumidors [el total que ha d'assumir Espanya per la compensació del mecanisme és 6.300 milions, dels quals 5.500 milions correspondrien als clients de llum i 800 milions als ingressos per les vendes a França] i l'impacte sobre la inflació mitjana del 2022 se situaria entorn dels -0,6 punts percentuals. Finalment, si la generació afectada per la mesura fos un 20% superior a l'assumida a l'escenari base –per exemple, per una menor generació renovable– l'impacte estimat se situaria entorn de -0,4 punts percentuals el 2022; mentre que si el percentatge de la demanda peninsular que hauria de pagar els costos del mecanisme a partir de juny fos del 35% (en lloc del 46% considerat a l'escenari base), l'impacte sobre la inflació mitjana també suposaria 0,4 punts percentuals. En el cas dels càlculs del Govern, la vicepresidenta no va desgranar de quines variables partien, però al document amb què la Comissió Europea autoritza el mecanisme, malgrat que no s'inclouen estimacions sobre la inflació, sí que apareixen càlculs sobre quant es reduirà la factura que apunten a un 15% en el cas dels clients domèstics i entre el 18% i el 20% en el cas dels industrials. Per assolir aquestes xifres, l'Executiu parteix d'un preu de la llum de 96 euros MWh i unes vendes a França d'al voltant de 800 milions d'euros, mentre manté els mateixos casos de nivell de generació (la mateixa que l'any mòbil anterior) i volum de generació afectada per la demanda (un 46% inicial que s'elevi al 100% al final del període) que el Banc d'Espanya en el seu escenari base.