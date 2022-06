La Generalitat valora l’àrea comercial Manresa-Igualada com la més viva del país

L’àrea Manresa-Igualada és la que presenta el eixos comercials amb més índex d’ocupació i amb més comerç no alimentari del país, segons l’informe «Mapa comercial de Catalunya 2022», encarregat pel departament d’Empresa i Treball a la consultora Eixos.cat. L’informe presenta un total de 13 àrees d’influència comercial, a partir de l’estudi dels 177 eixos comercials de les 67 ciutats de més de 20.000 habitants, que sumen el 71,8% de la població catalana.

Segons l’estudi, l’àrea designada com Manresa-Igualada presenta els millors indicadors d’entre els qualificats com a eixos comercials de primer ordre o prime. Segons l’estudi, un eix comercial rep aquest qualificatiu quan té 40 o més activitats comercials; una ocupació comercial de més del 80% i una presència d’activitats més enllà dels comestibles que superi el 30% del total d’establiments de l’eix.

Amb aquest barem, l’àrea Manresa-Igualada obté un 86,17 en l’índex que marca els locals ocupats respecte del total de locals que admeten ús comercial (anomenat a l’estudi IATC: Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial) i un 35,28 en el que quantifica els establiments de comerç no quotidià (equipaments per a la persona, per a la llar o cultura i lleure) respecte del total de locals ocupats (a l’estudi, IAC: Índex d’Atracció Comercial). Tanmateix, en el barem que quantifica el nombre d’establiments per cada 100 habitants (Índex de Dotació Comercial: IDC), l’àrea obté un 1,42, una xifra baixa respecte del conjunt de les àrees estudiades. En el cas de Manresa sola, l’IDC és d’1,45.

A més de l’àrea Manresa-Igualada (l’única que agrupa ciutats de dues vegueries) hi figuren les àrees Barcelonès-Baix Llobregat, Vallès Occidental-alt Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vic-Manlleu, Olot-Banyoles-Figueres, Girona-Costa Brava, Maresme-Costa Brava, Maresme, Penedès-Garraf, Tarragona-Reus, Tortosa-Amposta i Lleida.

L’anàlisi de Manresa i Igualada

L’estudi recull un total de 589 establiments a Igualada i 1.152 a Manresa. Hi predominen els serveis comercials (perruqueries, oficines de serveis professionals, banca, agències de viatges...), amb el 29,4%, seguit pels equipaments per a la persona (roba i complements, sabateria, joieria...), amb el 23,3%, i l’hostaleria i el comerç alimentari quotidià, amb el 13,1% i l’11,9%, respectivament.

Per eixos comercials de primer ordre en cada ciutat, l’estudi cita de Manresa el carrer Guimerà, amb un IATC de 95,92 i un IAC de 64,89. També assenyala el carrer Carrió (IATC de 94,44 i un IAC de 41,18), el carrer Nou (IATC de 89,36 i IAC de 69,05) i el Passeig Pere III (IATC de 92,37 i IAC de 35,78). En el cas d’Igualada, l’estudi identifica la Rambla de Sant Isidre, amb un IATC de 93,62 i un IAC de 34,09. A tall d’exemple, això significa que l’estudi comptabilitza 94 locals actius al carrer Guimerà, dels 54 són d’equipaments per a la persona, 4 d’equipaments per a la llar, 3 de cultura, 8 d’aliments quotidians, 6 d’hostaleria, 15 de serveis, 2 de serveis per al vehicle privat, i 1 que qualifica d’«altres». A més de 4 locals tancats.

L’estudi ha estat elaborat després de visitar, classificar i geolocalitzar 164.086 establiments comercials a les 67 ciutats de més de 20.000 habitants del país entre els anys 2018 i 2022. És a dir: abans, durant i després de la pandèmia. L’objectiu de l’informe ha estat «prendre el pols al comerç i la restauració catalans, avaluar la salut i el dinamisme comercials de les ciutats i, de retruc, el de tot el territori català», segons afirmen els seus autors.

Els 164.086 locals comercials actius estudiats sumen gairebé 200 quilòmetres quadrats d’àrea comercial, amb una densitat mínima de 120 establiments per quilòmetre quadrats. D’aquests, aproximadament una quarta part, 53 quilòmetres quadrats, són a Barcelona; això vol dir que, de mitjana, a les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants hi ha gairebé 3 establiments per cada 100 habitants. Gairebé una quarta part dels establiments comercials de les ciutats catalanes estudiades pertany al sector del comerç no alimentari.

Segons l’estudi, prop del 70% de les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants disposa d’un eix comercial de primer ordre.

Per sectors d’activitat, el que té més representació al conjunt de Catalunya és el dels bars de tapes. L’estudi n’ha registrat 13.079. Segueixen a continuació els establiments de serveis tècnics i professionals, amb 10.605; els de roba i complements, amb 9,091; les perruqueries, amb 7.904; els restaurants, amb 6.371; els establiments d’instal·lacions i subministraments, amb 5.834; i les botigues de llar, decoració i mobiliari, amb 4.508. La llista per sectors de l’estudi es tanca amb els locals eròtics (95 al conjunt de les ciutats de més de 20.000 habitants); els establiments de temàtica esotèrica (162) i els d’autorentat (189). L’informe també identifica un total de 128 mercats municipals a les ciutats analitzades.

Durant la presentació de l’estudi, dijous, el director general de Comerç, Jordi Terrades, va destacar la gran «resiliència del comerç» durant els dos anys de pandèmia. «Si bé s’ha produït una rotació d’establiments a molts locals dels nostres eixos comercials, no s’ha traduït en tancaments», va subratllar.