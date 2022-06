L’economia catalana va registrar el primer trimestre un creixement interanual del 6,4% i confirma així les estimacions de fa unes setmanes de l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat). Es tracta del mateix increment de l’economia espanyola i vuit dècimes més que la mitjana europea (5,6%). Segons l’Idescat, l’augment del PIB s’explica per l’evolució de la demanda interna (3,8%) i en particular per l’increment en el consum de les llars (3,4%) i la formació bruta de capital (8,2%), mentre que les exportacions van créixer el 16,4% i les importacions el 7,9%. Si es compara amb el quart trimestre de l’any passat, l’increment va ser del 0,1%, dues dècimes menys que la mitjana espanyola (0,3%) i sis menys que la taxa intertrimestral de la UE-27.

La demanda interna va créixer el 3,8% amb comportaments força diferenciats dels seus components. Per una banda, el consum de les administracions públiques mostra un creixement de mig punt, que contrasta amb una evolució més intensa del consum de les llars. D’altra banda, l’increment del consum de les llars va ser del 3,4% i mostra una lleugera reducció respecte al trimestre anterior, del 3,5%.

La formació bruta de capital va presentar una variació del 8,2%, tres punts i mig per sobre el trimestre anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament manté un creixement elevat, del 12,4%, en línia amb l’evolució del darrer any, mentre que la inversió en construcció recupera el creixement positiu i puja el 3,8% davant la reducció dels tres mesos anteriors.

D’altra banda, les exportacions van créixer el 16,4% per la millora del consum dels no residents i l’eliminació de les restriccions a la mobilitat internacional, amb una millora del 470,6% respecte al mateix període del 2021.

Les exportacions de béns i serveis han augmentat l’1,8% però amb menys intensitat que el trimestre anterior (11,5%) i destaca l’evolució positiva de la indústria química i la reducció de les exportacions de la indústria de l’automoció. Quant a les importacions, la taxa interanual creix el 7,9%, fet que s’explica tant per l’augment de les importacions de béns i serveis (6,4%) com per l’evolució a l’alça dels resident a l’estranger (99,9%).

Pel que fa a la taxa de variació anual de l’IPC a Catalunya, va repuntar dues dècimes al maig i es va situar en el 8,2%, segons va informar ahir l’INE. A l’abril, va ser del 8% després que al març assolís un rècord del 9,5%. Durant els darrers mesos, han pujat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques mig punt (9,3%) i els del transport, 1,9 punts, fins al 14,8%, mentre que els preus de l’habitatge, aigua, electricitat gas baixen 1,2 punts, fins al 16,4%. Al conjunt de l’Estat, la taxa de variació anual de l’IPC durant el maig va escalar fins al 8,7%, quatre dècimes més que la registrada a l’abril per l’increment de preus en el transport (+14,9%) i els aliments i begudes o alcohòliques, amb un 11%, entre d’altres.

Per la seva banda, el Banc d’Espanya ha retallat al 4,1% la previsió de creixement davant la «intensitat» de la inflació, tot i que considera que el mecanisme ibèric per abaixar la llum moderarà l’IPC al 7,2%, però la «persistència» de l’alça de preus continua «sorprenent». L’organisme va calcular ahir que el PIB espanyol pujarà el 4,1% enguany, per sota del que estimen el Govern i el consens d’analistes (4,3%) i inferior al que la mateixa institució augurava a l’abril (4,5%) i al desembre (5,4%). Des del seu pronòstic del setembre passat (6,3%), la retallada ja és de 2,2 punts.