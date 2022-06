L’Agència Catalana del Consum ha sancionat catorze entitats financeres amb 977.813 euros en total per haver actuat abusivament en la comercialització de targetes revolving. Arran d’una campanya d’inspecció feta el 2021, la Generalitat constata que «absolutament cap» de les entitats analitzades «compleix de forma fidedigna» els drets dels consumidors en les clàusules dels contractes o en l’aplicació de tipus d’interès. En concret, Consum ha multat sis entitats per aplicar una TAE superior a la mitjana estatal del 20%. Una aplicava el 29,73%. A més de les sancions per mala praxi en les revolving, Consum ha multat nou entitats amb 147.187 euros per incompliment de la normativa de consum en establiments oberts al públic.

La Generalitat va detallar ahir que la inspecció es va focalitzar en catorze entitats financeres que tenen xarxa d’atenció al públic a Catalunya, des d’on comercialitzen targetes de crèdit amb pagament a terminis: ABANCA, Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander, Bankinter, Caixabank, Cofidis, Deutsche Bank, ING Direct, Ibercaja, Kutxabank, Oney, Unicaja Banco i Wizink. L’Agència Catalana del Consum ha conclòs que totes actuaven de forma abusiva a l’hora de comercialitzar aquestes targetes conegudes com a revolving. Per haver ofert contractes amb clàusules abusives, la proposta de multa global a les catorze empreses és de 350.000 euros. En sis s’ha detectat que aplicaven interessos que superen la mitjana i han estat sancionades amb 627.000 euros en total. A banda de les sancions estrictament lligades a les revolving, s’han detectat nou entitats que incomplien de la normativa de consum aplicable en oficines d’atenció al públic. Per aquestes vulneracions s’han obert diversos expedients de sancions lleus que sumen prop de 148.000 euros. «No hem trobat absolutament ningú que compleixi de forma fidedigna els drets dels consumidors de Catalunya», va lamentar el director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, que metafòricament ha resumit la situació afirmant que «qui no menja alls, menja cebes».