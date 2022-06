Els països de l’àrea del Mediterrani van demanar a Roma desbloquejar el cereal ucraïnès, retingut per la invasió russa, i evitar una catàstrofe alimentària als països que depenen d’aquest comerç, sobretot a l’Àfrica i l’Orient Mitjà. Els ministres competents en matèria d’alimentació de 24 països mediterranis van participar en remot en la I Trobada Ministerial sobre la Crisi Alimentària organitzada per Itàlia i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

Al final de l’esdeveniment a porta tancada, el seu amfitrió, el ministre d’Exteriors italià, Luigi Di Maio, va exigir a Rússia l’alliberament del gra ucraïnès que es podreix als ports d’aquell país per la invasió, desencadenada el 24 de febrer. «Les properes setmanes seran crucials. Ho vull dir clarament: de Rússia esperem senyals clars i concrets, perquè bloquejar l’exportació del gra suposa segrestar i condemnar a mort milions de nens, dones i homes», va dir en una roda de premsa. Mentrestant, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, viatjava a Ankara per reunir-se amb el seu homòleg turc, Mevlut Cavusolglu, i tractar aquesta qüestió i una possible represa de les negociacions entre Moscou i Kíiv. Turquia, mediadora en la contesa, va anunciar dimarts «avenços significatius» per desbloquejar el gra, i els prorussos de la regió de Zaporíjia, al sud d’Ucraïna, asseguren que ja han començat a enviar cereal a Turquia i l’Orient Mitjà. Però Itàlia, encapçalant els països de la regió mediterrània, exigeix «fets i no només paraules». A Roma, el director general de la FAO, el xinès Qu Dongyu, avisava que aquest problema ha de ser resolt immediatament «mitjançant la solidaritat internacional». Dependència de molts països Rússia i Ucraïna són gegants en la producció de cereal i junts contribueixen al voltant d’un 30% del mercat global, que es tradueix que més de cinquanta països en depenen en almenys un 30% de les seves necessitats d’aprovisionament, amb pics de fins al 70% en alguns estats paupèrrims de l’Àfrica i l’Orient Mitjà. La reducció de l’oferta davant d’una demanda sempre creixent ha fet que els preus del cereal estiguin en màxims històrics. Com a mostra, el maig passat s’havia encarit el 39,7 % respecte a fa un any, segons l’índex de preus que la FAO publica cada mes. La pandèmia i la crisi desencadenada a tot el món van fer que el 2021 les persones en condicions de greu inseguretat alimentària pugessin a 193 milions en 53 països, i aquest escenari podria «degenerar» ràpidament pel conflicte ucraïnès. «La situació pot degenerar en una crisi alimentària mundial si no s’intervé immediatament, amb conseqüències devastadores, desestabilització d’estats fràgils, noves guerres o fluxos migratoris cada vegada més difícils de gestionar», va alertar Di Maio.