Aquest dimarts entra en vigor la nova factura de la llum, un nou sistema amb què l’usuari domèstic pagarà més o menys a final de mes en funció de l’hora en què utilitzi els seus electrodomèstics. Però serà només el punt de partida d’una sèrie de canvis que amenacen de donar un pas de rosca al complex rebut elèctric per donar impuls a una tecnologia que pretén ser el centre de la transició energètica i que depèn actualment d’un batibull de qüestions que van des de la meteorologia fins al dèficit acumulat del sistema elèctric fins al 2013.

En concret, el que un consumidor domèstic paga a final de mes al seu rebut correspon, aproximadament, en un 33% al preu de l’electricitat al mercat a l’engròs; en un 47% als costos regulats i en un 20% als impostos. Al seu torn, els costos regulats, que afecten tant el terme d’energia com el de potència, es divideixen en peatges (cost de la xarxa de transport i distribució que suposa a prop del 21% del rebut) i càrrecs (per cobrir cost de la producció extrapeninsular, les primes renovables i el dèficit de la tarifa que suposen el 27%).

A partir de demà, la quantia total d’aquests peatges i càrrecs no varia, però sí el preu (regulat per la CNMC i el Govern, respectivament) que se’ls atorga, que serà diferent depenent de l’hora del dia, tant en el terme d’energia com en el de potència, per donar un «senyal de preus» al consumidor i ajudar-lo a adaptar, així, el seu consum quan s’adoni que en dependrà la seva butxaca.

A la pràctica, això es tradueix en el fet que a partir d’aquest mes de juny tots els usuaris tindran discriminació horària en tres trams, és a dir, els serà més car consumir electricitat en el període que correspon amb l’horari ‘punta’ i més barat en el ‘vall’, mentre que serà intermedi en el ‘pla’. Tant és així que planxar el cap de setmana en comptes de fer-ho a les 10 del matí entre setmana podrà suposar un ‘descompte’ de 38 euros al rebut anual d’un consumidor, segons la CNMC.

A més, també podran contractar dues potències diferents a les seves cases, una per als períodes ‘punta’ i una altra per a els ‘vall’, de manera que aquells consumidors que vulguin una potència més elevada, per exemple, per carregar el vehicle elèctric, podran contractar una potència superior a la nit i mantenir la seva potència habitual la resta del dia, i així no hauran de pagar el sobrecost que suposaria una potència alta tot el dia. Una manera d’incentivar l’ús del cotxe i la moto elèctrica.

L’objectiu no és abaratir el rebut sinó traslladar el consum dels períodes de més demanda (durant el dia els dies feiners) als de menys (a la nit i el cap de setmana) per evitar tensar la xarxa elèctrica de cara a aquesta electrificació de l’economia i, alhora, accelerar l’entrada de nous agents com el cotxe elèctric o l’autoconsum, segons la CNMC i el Govern.

Tot i que amb aquesta modificació hi haurà vencedors i vençuts, doncs, a priori, els més ben posicionats són els consumidors subjectes a la tarifa de Preu Voluntari de Petit Consumidor (PVPC) sense discriminació horària que veuran reduïda la seva factura sense fer res; mentre que els qui compten amb discriminació horària notaran cert increment, si no canvien el seu consum, segons el regulador.

Més canvis

Però aquest no és l’únic canvi. El Govern preveu aprovar en la seva reunió de ministres de demà un avantprojecte de llei per reduir part dels ‘beneficis caiguts del cel’ de nuclears i hidràuliques en plena escalada de preus de l’electricitat al mercat a l’engròs (conegut com a ‘pool’) al minorar els seus dividends de carboni, és a dir, el rèdit que obtenen aquestes tecnologies quan el preu dels drets d’emissió de CO2 és molt alt i els cicles combinats són els últims en casar oferta i demanda.

El preu del ‘pool’ es va situar de mitjana aquest mes en 65 euros el megawatt-hora, per sobre dels 60 euros del gener de Filomena, tot i que ara en comptes de pel fred i el gas és, fonamentalment, a causa de l’alça de preus dels drets d’emissió de CO2 que s’han disparat per l’especulació.

Tot i que s’anticipa una entrada en vigor lenta, com la que tindrà el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), denominat ‘fons verd’, que preveu eliminar de la factura una part dels càrrecs. En concret, els 7.000 milions d’euros que corresponen a les primes a les renovables, que el Govern vol traslladar de forma progressiva en un termini de cinc anys del rebut a les companyies energètiques (elèctriques, gasistes i petrolieres).

Aquesta mesura suposaria un estalvi del 13% a la factura al final del període, segons l’Executiu, i faria més popular l’electricitat davant altres tecnologies com els combustibles fòssils que podrien veure incrementat el seu cost amb aquesta i altres mesures, com el famós imposat al dièsel. De moment, està en anàlisi del Consell d’Estat, mentre la indústria gasista pressiona per modificar-lo.