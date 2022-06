La Mobile World Capital ja té nou director general. Després d’un procés de selecció obert que ha durat un parell de mesos, el patronat d’aquesta fundació nascuda a l'empara del Mobile World Congress ha decidit que sigui Francesc Fajula qui s’encarregui a partir d’ara de gestionar l’entitat. Així ho ha ratificat l’òrgan en una reunió celebrada aquest dilluns al matí. D’aquesta manera, aquest directiu amb experiència en empreses com Terra, Banc Sabadell i el Grupo Santander, serà qui substitueixi Carlos Grau després de cinc anys en el càrrec. Grau es quedarà a l’entitat com a director general adjunt, quan acabi el període de transició fins a cedir-li a Fajula les regnes.

D’acord amb un comunicat de l’entitat, aquest directiu s’incorpora a la fundació «amb l’objectiu d’impulsar una nova etapa» en un context en què «la tecnologia i la digitalització estan tenint un paper cada vegada més rellevant a la vida de les persones».

Fajula, que avui és el director general de serveis financers de l’empresa de projectes d’enginyeria i tecnologia Dominion Global, ha sigut el màxim responsable de comerç electrònic dins de Terra (empresa del Grupo Telefónica); ha exercit com a director d’Innovació i Estratègia Digital al Santander, i ha ocupat el càrrec de director de Transformació Digital i Innovació a Banc Sabadell.

El directiu arriba al càrrec dos mesos després que la Mobile World Capital anunciés que faria coincidir el desè aniversari de la fundació amb un canvi d’etapa que passava per renovar la direcció general de l’entitat. Aquest moviment, va explicar llavors el president de la Comissió Executiva de l’ens i primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, estava pensat per fer créixer encara més l’organisme i continuar posicionant la ciutat «com una de les principals capitals de la innovació i de les noves tecnologies del món».

La fundació

La Mobile World Capital, de fet, és una fundació que va néixer amb la idea de gestionar tots els projectes relacionats amb Barcelona com a capital mundial de les comunicacions mòbils, una etiqueta que s’havia guanyat per ser la seu del Mobile World Congress. Així, formen part avui del patronat des de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta del Govern espanyol, Nadia Calviño; i el vicepresident català, Jordi Puigneró; fins a directius de Fira Barcelona, de la GSMA (la companyia que organitza el Mobile) i de diverses empreses de telecomunicacions com Telefónica, Vodafone i Orange.

Són precisament aquests noms els que aquest dilluns al matí han ratificat Francesc Fajula com a nou conseller delegat de l’entitat, que actualment es dedica a «impulsar el desenvolupament de l’ecosistema mòbil i digital per posicionar Barcelona com a ‘hub’ de referència digital global».