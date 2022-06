El govern espanyol està estudiant si cal modificar la bonificació de vint cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, segons ha afirmat aquest dilluns la ministra d'Economia, Nadia Calviño. En una atenció als mitjans a l'Ajuntament de Barcelona, Calviño ha afirmat que el govern espanyol "està analitzant" les mesures posades en marxa per combatre l'augment de preus a Espanya, i que es prorrogaran més enllà del 30 de juny, tal com va anunciar el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, amb el propòsit de "garantir-ne l'eficàcia". En aquest sentit, la ministra ha destacat que les mesures preses fins ara "estan reduint la inflació entre dos i tres punts percentuals, i l'estan alienant amb la mitjana europea".

"Aquest és el nostre objectiu i en aquesta línia continuarem treballant: ampliant la mesures, estenent-les, o modificant-les perquè siguin les més eficaces", ha expressat. En aquest sentit, Calviño ha recordat que "l'escenari internacional és molt complex", i que els preus de l'energia "continuen pujant en els mercats internacionals". Per aquest motiu, la titular d'Economia ha subratllat la importància de "continuar prenent totes les mesures possibles a escala nacional, però sobretot a escala de la Unió Europea".