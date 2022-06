La firma de moda Desigual ha aprovat la jornada laboral de quatre dies. Segons la votació de la plantilla afectada de les oficines centrals de la firma a Barcelona, el 86% dels treballadors ha donat el seu suport a aquesta iniciativa. La mesura pretén ser pionera en la conciliació i la flexibilitat laboral amb un model de relacions laborals que pretén ser un element més per a l’atracció de talent per a la companyia.

La votació ha comptat amb el 98% de participació i, des de demà mateix, prop de 500 persones de les oficines centrals tindran una jornada de dilluns a dijous: 3 dies presencials i un de teletreball.

Els treballadors que s’afegeixen a la iniciativa són els de les oficines centrals, però no els equips comercials i d’operacions. La direcció de Desigual s’havia posat l’objectiu d’aconseguir el recolzament de com mínim el 66% de la plantilla afectada. La proposta va sortir directament de l’amo i fundador de la firma, Thomas Meyer.

Un total de 502 treballadors passaran d’una jornada de 39,5 hores setmanals a una de 34,5 hores. Aquesta reducció de jornada (del 13%) va lligada a una reducció salarial compartida al 50% entre l’empresa i els treballadors. La reducció salarial serà del 6,5%. La plantilla de Desigual és actualment d’unes 2.700 persones. La firma ha presentat aquest pla de retallada de jornada laboral al tenir la certesa que aquest any aconseguirà beneficis després de patir el 2020 pèrdues per primera vegada (83 milions d’euros). El director general, Alberto Ojinaga, va reconèixer fa setmanes a aquest diari que la proposta va ser rebuda pels equips de direcció amb certs dubtes, ja que comportarà la reorganització del treball i possiblement noves contractacions.

La mesura arriba en uns moments en què Desigual preveu que no arribarà als nivells de facturació del 2019 fins al 2023. Desigual és present en 89 països i disposa de 483 botigues monomarca. El 2020 va retallar les vendes el 38,8% fins a 360 milions d’euros i va perdre 83 milions.

Atracció de talent

Atracció de talent«No ho fem per estalviar. És un element d’atracció de talent per a l’empresa. Volem continuar sent el millor lloc per treballar, sent innovadors i mantenir un punt de provocació i de disrupció empresarial. Volem ser pioners en una proposta que ens permeti ser més competitius a l’hora de captar talent i retenir-lo», va explicar Ojinaga. A la pràctica, la reducció de jornada suposarà un 5% de reducció de les nòmines i amb prou feines un 0,2% d’impacte sobre les vendes.

«La nova setmana laboral requerirà un procés d’adaptació i un esforç per part de tots, però si alguna cosa ens ha demostrat la pandèmia és que podem organitzar el treball i els equips d’una manera diferent i continuar sent eficients, prioritzant el que realment és important», opina Ojinaga.

Un equip de portaveus format per 10 empleats elegits pels seus companys ha sigut l’encarregat de la gestió del procés, l’organització i el recompte de vots. Aquest element ha causat suspicàcies en el món sindical, ja que el comitè d’empresa de la firma ha estat en un segon pla.

Relacions laborals

Coral Alcaraz, directora de People Desigual, comparteix que «avui ha sigut una jornada històrica per a la companyia i ha sigut molt gratificant veure com els treballadors s’han implicat en el procés d’informació i votació i han valorat una aposta tan disruptiva i innovadora com la que plantejàvem a favor de la flexibilitat i la conciliació. Ha sigut molt emocionant poder viure-ho en primera persona. A Desigual posem les persones al centre de les nostres decisions i apostem per la col·laboració amb tots els equips per augmentar la conciliació i millorar la salut i el benestar dels nostres treballadors». Aquesta estratègia forma part de la visió global i les polítiques de recursos humans de Desigual que, sota el concepte d’Awesome Culture by Awesome People –una derivació de l’històric lema ‘La vida és xula’– aposta per la salut i el benestar, la sostenibilitat, la igualtat, la conciliació i flexibilitat com a pilars clau. La iniciativa forma part d’un pla més ampli per oferir models de treball i conciliació disruptius, vol implementar millores per a la resta dels col·lectius que no puguin acollir-se a aquesta jornada –a causa de les especificitats dels seus càrrecs, com els treballadors de botigues, equips comercials i d’operacions– i enfortir el servei en botigues i centres logístics.