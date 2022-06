La cooperativa anoienca Drop Campers, de la Beguda Alta (Masquefa), que fabrica remolcs camper overland, és a dir, minicaravanes exclusives i d’alt rendiment, participarà per primera vegada a les fires de l’overlanding i el caravàning Abenteuer All Rad i Caravan Salon, totes dues a Alemanya.

Drop Campers presentarà la seva Dropland i un nou projecte i concepte de minicaravana que té previst llançar properament al mercat. L’objectiu de la participació de la marca a les fires és consolidar la seva projecció al mercat internacional i per aconseguir-ho promocionarà el model Dropland evolucionat, que representa un pas més en el camí de la marca cap a un perfil prèmium de viatgers i aventurers exigents.

Drop Campers, com es destaca en un comunicat, és «una cooperativa jove formada per perfils multidisciplinaris de diverses edats i gèneres, busca la sostenibilitat de manera global i aposta per proveïdors locals, alhora que prioritza l’ús de materials d’origen natural o reciclables».

Segons s’afegeix a la nota, la marca fabrica sota demanda per filosofia productiva i proximitat al client i crea un producte lleuger i aerodinàmic perquè consumeixi menys combustible que altres conceptes camper, però que sigui resistent i durador perquè el límit el posi el vehicle tot terreny sense renunciar a totes les comoditats i el confort. En el cas de la Dropland, la cooperativa destaca que «és sostenible, perquè es tracta d’un concepte camper que pràcticament no requereix manteniment, i qualsevol vehicle pot remolcar-la, és fàcil de maniobrar i cap a qualsevol plaça d’aparcament. A més, no requereix permisos ni assegurances especials, ni tampoc matriculació i ITV».

Drop Campers ha rebut enguany el suport del Programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la línia Projectes Singulars, que, entre d’altres, li permetrà participar i exposar en aquestes dues fires alemanyes de referència per consolidar la seva projecció al mercat internacional.