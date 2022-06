El cost de la criança el 2022 és de 672 euros al mes per fill, 85 euros més que fa quatre anys quan era de 587 euros mensuals, la qual cosa suposa que un increment del 14,5%, segons denúncia Save the Children.

Ho fa a l'informe "El cost de la criança", que ha presentat aquest dimarts a Sevilla, i que revela l'encariment de la criança, que supera a l'augment general dels preus, ja que la inflació a Espanya ha augmentat un 11,3% des de 2018 a 2022.

L'organització remarca que algunes de les despeses de la criança han augmentat en aquest període en un valor similar al de la inflació –com l'alimentació (13%), la higiene (9%), la roba i el calçat (13%) o l'habitatge (15%)-, si bé uns altres ho han fet en un percentatge molt més gran: l'oci i les joguines (25%), els mobles i estris (30%) o els subministraments energètics (53%).

"Això està posant en destrets a moltes famílies que no poden fer front al cost de la criança", ha advertit la directora d'Incidència Social i Política de l'ONG, Catalina Perazzo.

La despesa de criar a un nen en condicions dignes és "alt" a més d' "imprescindible" per a garantir el seu adequat desenvolupament, subratlla l'estudi, que sosté que són moltes les famílies a Espanya que no compten amb ingressos suficients per a cobrir aquest cost, la qual cosa posa en risc el benestar dels seus fills.

Per al 20% de les famílies amb nens més pobres, el cost de la criança és "inassumible": gairebé 900.000 llars (869.485) no poden cobrir aquest import fins i tot dedicant la totalitat dels seus ingressos, ha alertat l'especialista en pobresa de Save the Children, Alexander Elu.

"Per a aquests pares la criança és un autèntic drama: es redueix a o mengen ells o mengem nosaltres", ha ressaltat.

Un percentatge que arriba al 54% en el cas de les llars amb menors en risc de pobresa als quals els resulta impossible assumir el cost de la criança.

Costa un 30% més criar a un fill a Catalunya que Andalusia

Aquesta despesa varia depenent del lloc de residència de les famílies, destaca l'organització, que ha constatat diferències que arriben fins als 178 euros per mes i fill entre el cost mitjà de la criança a Andalusia (641 euros) i Catalunya (819 euros).

"No és el mateix criar al teu fill a Andalusia que a Catalunya o a Madrid", adverteix Elu, que ha remarcat en què a la comunitat catalana és fins a un 27,8% més car que l'andalusa.

L'anàlisi territorial de l'entitat -que se circumscriu a les comunitats en les quals opera- reflecteix que el cost mitjà de la criança a Madrid és de 814 euros, al País Basc de 769 euros i a la Comunitat Valenciana de 710 euros.

Conciliació i alimentació, les despeses que més pesen a la cistella

Les necessitats dels nens varien segons creixen i es reflecteix en la despesa de les famílies, que augmenta al llarg dels anys i varia entre 550 i 740 euros mensuals. Des de 2018, detalla l'informe, els costos de criança han augmentat proporcionalment més en les franges d'edat dels més grans.

Per a les franges de 0 a 3 i de 4 a 6 anys, la despesa més gran és el de conciliació -guarderia, cangurs, escola infantil-, que representa un terç i una cinquena part del total, respectivament. A partir dels 7 anys, la partida més elevada és la d'alimentació i arriba a una cinquena part del cost total de la criança.

Amb tot, Perazzo ha reclamat més ajudes per a les famílies perquè a Espanya, "on es parteix d'un dèficit històric", les polítiques de suport a la criança representen l'1,3% del PIB, un punt per sota de la mitjana europea.

Entre les mesures que proposa l'organització figuren una nova ajuda de 100 euros mensuals de manera universal, gravar els productes d'higiene menstrual i els bolquers al tipus superreduït de l'IVA del 4%, o bé eliminar aquest impost, i actualitzar el valor real dels complements de criança de famílies perceptores de l'ingrés mínim vital i ingressos baixos.