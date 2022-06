El Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE) considera que les fundacions privades han de fer un esforç per millorar la seva «transparència». Segons un estudi difós ahir per l’entitat, aquest braç «social» de l’activitat privada representa avui el 0,8% del PIB estatal, té més de 40 milions de beneficiaris i genera uns 260.000 llocs de treball.

Tanmateix, els economistes reclamen més facilitat per accedir a les seves dades financeres i no financeres per tal de millorar la rendició de comptes del sector fundacional. Per fer-ho, proposen una major uniformitat reguladora i que les fundacions hagin de publicar la seva situació financera al registre mercantil com fan les empreses.