La Generalitat ha posat en marxa un portal web amb informació «en temps real» de la radiació ambiental arreu del territori. El cercador es nodrirà de la informació que generen les 36 estacions de mesura que hi ha al país, integrades en la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental (XVRAC). Aquests punts actualitzen les seves dades cada deu minuts els 365 dies de l’any i estan pensats per alertar del risc radiològic potencial per a la població, segons el departament de Treball.