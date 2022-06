La llum pujarà aquest dimecres 59 euros, fins als 225, malgrat l'entrada en vigor avui dimarts del mecanisme ibèric de correcció, que topa el preu del gas amb el qual es genera electricitat. El govern espanyol atribueix la pujada a l'augment de demanda per l'onada de calor i a la caiguda de la producció eòlica, però subratlla que, malgrat tot, el preu serà inferior al que s'hauria assolit sense el mecanisme, que calcula en 240 euros. En canvi, l'executiu de Pedro Sánchez afirma que el preu mitjà de cassació del mercat majorista de l'electricitat baixarà demà un 23%, dels 214 euros d'avui als 165, i subratlla que, a França, el preu serà de 233 euros, a Alemanya de 212 i a Itàlia de 250. Això demostra, assegura, "l'eficàcia" del mecanisme.

En declaracions a TVE, la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Ribera, ha subratllat que "afortunadament" hi havia el límit al gas, i ha reiterat que el preu "ha pujat molt" per l'augment de la demanda per l'onada de calor i la reducció de les energies eòlica i solar.

Ribera ha indicat que "no s'ha de comparar el preu d'avui amb el d'ahir, sinó el d'avui amb el que s'hauria assolit sense el topall, que hauria estat 73 euros més car".

També ha indicat que, en el marc de l'onada de calor, "tindrem preus probablement alts", i ha recordat que el mercat del gas està "tensat" per la guerra de Rússia, un accident en una de les plantes principals dels EUA o "l'expectativa" que en caldrà més per la calor al sud d'Europa.

Però ha demanat "marge" per veure l'evolució de la mesura i ha subratllat que el preu està "significativament per sota" del de països com França o Itàlia. "Fins i tot en circumstàncies extremes com les d'avui pagarem menys", ha reblat.