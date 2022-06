La ‘llei de Murphy’ diu que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. I una cosa semblant ha passat amb el mecanisme dissenyat per Espanya i Portugal per abaratir el preu de la llum: s’ha estrenat enmig d’una tempesta perfecta que ha comportat que els consumidors d’electricitat no notin una rebaixa en la factura malgrat que el mercat elèctric té el preu del gas limitat a 40 euros per megawatt hora. A l’onada de calor que ataca tot el país se suma l’anunci de Gazprom de reduir l’aprovisionament un 40% de gas del Nord Stream, cosa que dispararà de nou els preus d’aquesta matèria primera i portarà els de l’electricitat a mantenir-se en nivells alts durant les pròximes jornades, segons va afirmar aquest dimarts la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en declaracions al ‘Telediario’ de Televisió Espanyola. Aquestes són algunes de les claus d’aquesta pujada: